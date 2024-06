La estrella eslovena de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, ha activado los botones de alerta ante una posible lesión que no lo tendría al cien por ciento para el juego 3 del día de hoy. Según reporta ESPN, el astro de 25 años sufrió la lesión inicial en el pecho durante el Juego 1, misma que obligó a los Mavs a incluirlo como cuestionable para el Juego 2 debido a la contusión, pero finalmente jugó a pesar de la lesión. Doncic terminó con 32 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias en la derrota de los Mavericks por 105-98 ante los Celtics en el Juego 2. Ahora los Mavericks se encuentran abajo 2-0 en la serie cuando el Juego 3 se reanuda en Dallas el miércoles.

Luka Doncic received a pain-killing injection before Game 2 to numb the area of his thoracic contusion, sources tell @malika_andrews and me. The expectation is that Doncic will get another shot before Game 3. https://t.co/WKJzW7CiAn

