Puerto Rico asegura 2do lugar grupo clasificatorio al Mundial Los borinqueños hicieron un festival de goles para quedarse con los tres puntos de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El estadio José Ramón Loubriel de Bayamón Puerto Rico, recibió al seleccionado de Anguila, en la primera ventana clasificatoria de la FIFA rumbo al Mundial 2026 de la CONCACAF. Puerto Rico se impuso por 8 a 0 con goles de Jeremy Andre de León Rodríguez, Roberto Luis Ydrach, Wilfredo Aramat Rivera, Leandro Antonetti López, Wilfredo Aramat Rivera, Darren Scott Ríos y Nicolás Javier Cardona.

El festival de goles lo abría el canterano del Real Madrid, Jeremy De León, al minuto 21 desde el manchón penal. Posteriormente, Roberto Ydrach amplió la ventaja en el minuto 33, cerrando así la primera mitad con un 2-0. De León debutó hace unos días en la selección puertorriqueña con altas expectativas dada la naturaleza de su juego, siendo este el primer gol con el seleccionado puertorriqueño.

En el segundo tiempo, Puerto Rico enfilo los cañones y empezó la fiesta. Wilfredo Rivera anotó un golazo desde fuera del área en el minuto 48, para solo tres minutos después, De León, con un desmarque de película, fusiló al guardameta de Anguilla, poniendo el 4-0.

Leandro Antonetti marcó en el minuto 58, Wilfredo Rivera anotó de nuevo en el 65, Darren Ríos se unió a la fiesta goleadora en el 70 y, finalmente, un cabezazo de Nicolás Cardona en el minuto 90 completó la goleada, dejando a Puerto Rico en el segundo lugar del clasificatorio rumbo a Norteamérica 2026.

La eliminatoria continuará el próximo año con los enfrentamientos: San Vicente y las Granadinas vs. Anguila, Surinam vs. Puerto Rico, Anguila vs. El Salvador, Puerto Rico vs. San Vicente y las Granadinas, y El Salvador vs. Surinam.

Problemas Previos de la federación

Los jugadores Puertorriqueño llegaban al partido con la incertidumbre de perder a Zarek Valentin, defensa del Minnesota United de la MLS, criticó a la federación de Puerto Rico por los bajos salarios a los jugadores. Denunció las condiciones económicas precarias respecto a los viáticos proporcionados por la federación.

Valentín dijo que recibió $75 dólares para ser parte del equipo de Puerto Rico en su primer partido en San Salvador la semana pasada. Voló a la capital de El Salvador el lunes, entrenó con la selección nacional dos días y jugó 90 minutos en el partido antes de regresar a Minnesota el viernes.

“Pero cuando me paguen después de eso, recibiré $75, lo cual ni siquiera es una ración completa de alimentos en Whole Foods o Kowalski’s con la familia”, dijo Valentín. “Creo que los jugadores merecen algo mejor”.