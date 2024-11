Malcolm Brogdon declara a Jayson Tatum-Jaylen Brown de los Celtics como el “mejor dúo”

Ha sido una temporada y media difícil para Brogdon después de que los Celtics lo canjearan en el acuerdo que les permitió fichar a Jrue Holiday a cambio. Ha formado parte no solo de uno, sino de dos equipos en reconstrucción, los Wizards y los Portland Trail Blazers, y no ha tenido tanto impacto en la cancha desde que ganó el premio al Sexto Hombre del Año 2023.

Brogdon ciertamente recuerda su tiempo con los Celtics con cariño; después de todo, ha estado siguiendo cómo les ha ido y cree que el dúo de Jayson Tatum y Jaylen Brown ha ascendido hacia la cima de la liga.

“La gente siempre los ha criticado a lo largo de los años: no pueden jugar juntos, sus juegos son demasiado similares, lo han escuchado todo. Creo que realmente se han unido y han descubierto cómo jugar bien y encajar en la cancha en ambos extremos. Creo que son geniales… son el mejor dúo de la NBA en este momento”, dijo Brogdon, a través de Celtics on CLNS on X (antes conocido como Twitter).

Malcolm Brogdon elogia a los Jays: “La gente siempre los ha criticado a lo largo de los años: no pueden jugar juntos, sus juegos son demasiado similares, lo han escuchado todo. Creo que realmente se han unido y lo han resuelto… son el mejor dúo de la NBA en este momento”.

De hecho, la confianza de Tatum y Brown no ha hecho más que aumentar desde que ganaron el título la temporada pasada. Puede que hayan establecido récords de anotación para un dúo incluso antes de llevar a los Celtics a un título, pero ahora, es evidente en su lenguaje corporal que creen que son los mejores, con una producción que coincide con su nivel de confianza en sí mismos.

Jaylen Brown lidera el camino de los Celtics el viernes mientras Jayson Tatum pasa a un segundo plano

Una de las dinámicas que más ha mejorado en el dúo Jayson Tatum-Jaylen Brown es que han aprendido a dejar que el otro tome el control. Esta pareja estelar de los Celtics no se pisa los talones y el viernes fue el turno de Brown de tomar el control.

Brown lo tuvo todo muy bien contra los Wizards; terminó con 31 puntos, 11 rebotes y cinco asistencias, mientras que Tatum tuvo que quedarse un poco en segundo plano debido a sus problemas de tiro durante la noche (6-19 desde el campo, 0-10 desde la línea de tres puntos). Los dos se apoyan mutuamente, y el resultado ha sido una buena receta para el éxito en Beantown.