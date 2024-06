La historia de la NBA está llena de hazañas impresionantes, pero hay una proeza que ningún equipo ha logrado: remontar un 3-0 en los playoffs. Este es el desafío monumental que enfrentan los Dallas Mavericks, que actualmente pierden 3-1 ante los Boston Celtics en las Finales de la NBA. Sin embargo, un dato curioso podría darles un rayo de esperanza y agregar un toque de polémica a esta serie: los Mavericks han anotado más puntos que los Celtics en el total de las series.

Los Boston Celtics, dirigidos por Joe Mazzulla, se han mostrado superiores y mantienen una cómoda ventaja en la serie. Ganaron los tres primeros partidos con rentas claras (107-89, 105-98 y 106-99), estableciendo su dominio y dejando a los Mavericks contra las cuerdas. Con jugadores estrella como Jayson Tatum y Jaylen Brown, los Celtics han demostrado ser un equipo cohesionado y formidable.

A pesar de la desventaja, los Dallas Mavericks, liderados por Luka Dončić y Kyrie Irving, lograron una impresionante victoria en el cuarto partido, imponiéndose por un aplastante 122-84. Esta paliza no solo es la tercera mayor en la historia de las Finales de la NBA, sino que también ha inclinado la balanza de puntos totales a favor de Dallas, con un marcador agregado de 408 a 402. Este dato sorprendente podría ser el aliento que necesitan los Mavericks para creer en lo imposible.

Luka and Kyrie’s combined 50 PTS got Dallas on the board in Game 4.

Can the Mavericks keep up their momentum and force a Game 6, or will the Celtics win it all on their home floor?

Game 5 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV tips tonight at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/6ug5K7PNIc

— NBA (@NBA) June 17, 2024