Los Miami Heat han ejercido su opción de equipo sobre Jaime Jáquez Jr. y Nikola Jovic, asegurando que ambos jugadores continuarán bajo contrato hasta la temporada 2025-2026. Según el periodista Ira Winderman del South Florida Sun Sentinel, esta decisión garantiza el tercer año de contrato para Jáquez y el cuarto año para Jovic, permitiendo que ambos sigan desarrollándose en el equipo a un costo controlado.

🚨 The Miami Heat have picked up the 4th year option on Nikola Jovic Contract and also the 3rd year option on Jaime Jaquez Jr contract 🚨 pic.twitter.com/29KN2nWG8M

Nikola Jovic, seleccionado en el puesto 27 del Draft de 2022, cobrará 2,5 millones de dólares durante la temporada 2024-2025, cifra que se elevará a 4,4 millones en la temporada 2025-2026. Esta opción de equipo también abre la puerta para que Jovic sea elegible para una extensión de contrato el próximo verano, lo que podría permitirle firmar su primer gran acuerdo en la NBA. Si no se llega a un acuerdo antes del inicio de la temporada 2025-2026, Jovic se convertirá en agente libre restringido en 2026, lo que le permitirá negociar con otros equipos mientras los Heat retienen el derecho de igualar cualquier oferta que reciba.

Por otro lado, Jaime Jáquez Jr., quien acaba de completar su primera temporada en la NBA, ve garantizado su tercer año en la liga tras esta decisión. Jáquez ganará 3,6 millones de dólares durante la temporada 2024-2025 y 3,8 millones en la 2025-2026. Después de una impresionante campaña de novato en la que promedió 11,9 puntos por partido, es altamente probable que los Heat ejerzan su opción para su cuarto año de contrato en el próximo verano.

NEWS: The Miami Heat have exercised the rookie deals to keep Nikola Jovic & Jaime Jaquez Jr. under contract throughout the 2025-26 season.

Our young stars are here to stay🔥 pic.twitter.com/CPLxwSCf3k

— Hot Hot Hoops (@hothothoops) September 5, 2024