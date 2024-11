El Target Center de Minneapolis será el escenario de un emocionante enfrentamiento entre los Minnesota Timberwolves y los L.A. Clippers, correspondiente a la NBA Cup en el Grupo A de la Conferencia Oeste. Los Clippers llegan con un balance de 1-1, mientras que los Timberwolves están contra las cuerdas con un 1-2 que los pone al borde de la eliminación.

Fecha: 29 de noviembre en EE. UU., madrugada del 30 en Europa.

Sede: Target Center, Minneapolis, Minnesota.

Con cuatro derrotas consecutivas, los Timberwolves llegan a este encuentro bajo presión. Aunque su rendimiento general no ha sido catastrófico (mantienen estadísticas respetables en ataque y defensa), los cierres de partidos les han costado caro. La falta de ejecución en los momentos clave ha sido un problema recurrente.

