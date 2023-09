Novak Djokovic envía su apoyo a la selección de Serbia Una nación de aproximadamente siete millones de habitantes, está al borde de uno de sus días deportivos más importantes.

El domingo, la selección masculina de baloncesto de Serbia luchará por la medalla de oro de la Copa Mundial Fiba 2023 en una final totalmente europea contra el único equipo invicto del torneo en Alemania .

Sin el actual MVP de las Finales de la NBA , Nikola Jokic , el equipo serbio hizo alarde de un núcleo joven con una amplia gama de talentos liderados por Bogdan Bogdanovic .

Una unidad tan joven mostró un esfuerzo total de equipo en su magistral victoria en semifinales por 95-86 sobre Canadá para ganarse la oportunidad de conseguir el tercer título de la nación en la máxima competición mundial.

Novak contempla el histórico 24º Grand Slam. El mismo espíritu de lucha estará encarnado por posiblemente uno de los mejores tenistas que haya aparecido en el tenis masculino: Novak Djokovic .

Con un récord de todos los tiempos de 23 títulos de Grand Slam por delante de sus rivales Rafael Nadal (22) y Roger Federer (20), el as serbio busca extender su dominio con una corona número 24 en el US Open 2023 .

En su camino se interpone el No. 3 del mundo , Daniil Medvedev , quien ganó su primera corona del US Open al negarle a Djokovic una barrida en el calendario de los cuatro Grand Slams en 2021.

La anunciada estrella del tenis derrotó a dos jóvenes favoritos locales, Taylor Fritz y Ben Shelton , para llegar a las cuatro finales de Grand Slam en 2023, ganando Australia y Francia antes de perder Wimbledon ante el as español Carlos Alcaraz, el mejor clasificado .

Enviando amor, desde Nueva York a Manila

Antes del escaparate mundial de Serbia que se celebrará tanto en baloncesto como en tenis, Djokovic envió un mensaje de apoyo al equipo de baloncesto masculino de cara a sus luchas por el título.

El tenista serbio Novak Djokovic también envió sus mejores deseos al jugador de baloncesto de su país, Borisa Simanic, a quien le extirparon uno de los riñones tras sufrir una lesión abdominal durante la actual Copa del Mundo de Baloncesto FIBA.

Los tejidos renales de Simanic sufrieron daños cuando recibió un codazo en el estómago mientras defendía contra Nuni Omot de Sudán del Sur durante un partido de la fase de grupos el miércoles 30 de agosto. El lunes, la Federación Serbia de Baloncesto declaró que “debido a cambios en la vitalidad del tejido renal , hubo que extirpar quirúrgicamente todo el riñón”.

Más tarde, Omot expresó su pesar por el incidente diciendo:

“Mis disculpas, no quise hacer ningún tipo de jugada sucia. Espero que tú [Borisa Simanic] tengas una pronta recuperación. Rezo por ti, estarás en mis oraciones. No soy un jugador sucio. Nunca he sido un jugador sucio. Desde el fondo de mi corazón, pido disculpas sinceras a todos los que están mirando y al jugador en particular”.

Djokovic, que es un ávido aficionado al baloncesto, también mostró preocupación por su compatriota. El gran tenista recurrió a las redes sociales y publicó una imagen del momento en que Simanic sufrió el impacto.

Según informes oficiales, Simanic continúa recuperándose después del tratamiento en un hospital de Manila. Es probable que el jugador de 25 años regrese a la cancha de baloncesto, pero no hasta que se recupere por completo.

“Orgullo de Serbia”: Novak Djokovic llama a Nikola Jokic ‘el mejor jugador de baloncesto del mundo’Cortesía.

A principios de este año, durante el Abierto de Francia, Novak Djokovic elogió al prodigio del baloncesto serbio Nikola Jokic, quien ayudó a los Denver Nuggets de la NBA a ganar sus primeros campeonatos en la temporada 2022-23.

“[Nikola Jokic] Definitivamente el mejor jugador de baloncesto del mundo. Lo animo mucho. Es un tipo increíble y el orgullo de Serbia. Estamos muy orgullosos de él”, dijo el jugador de 36 años en una entrevista con Tennis. Canal.

Confesó además que quería ver jugar a Jokic en la cancha.

“Soy un aficionado al baloncesto, Serbia es una nación de baloncesto. Estamos orgullosos de ser bastante buenos en el baloncesto. Pero nunca hemos tenido a alguien tan exitoso en la NBA como él. Felicitaciones a él. Ojalá algún día pueda verlo jugar en vivo”, dijo.

El 23 veces campeón de Grand Slam se encuentra actualmente en acción en el US Open .