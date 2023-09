Novak Djokovic rinde homenaje a Kobe Bryant tras ganar su Grand Slam número 24 Djokovic rindió homenaje al gran Kobe Bryant de Los Angeles Lakers después de ganar el torneo individual masculino del US Open 2023.

Novak Djokovic lo ha conseguido. La superestrella del tenis serbio completó su misión en su regreso al Abierto de Estados Unidos, al derrotar a Daniil Medvedev en la final del torneo de Grand Slam en Flushing Meadows el domingo por la noche. Con eso, ahora tiene 24 títulos importantes. Djokovic también anotó puntos importantes por celebrar su victoria al estilo Kobe Bryant , luciendo una camiseta de Black Mamba mientras aún estaba en la cancha.

Después del partido, Djokovic se puso una camiseta de Kobe Bryant que tiene una imagen suya y de la leyenda de Los Angeles Lakers. Por supuesto, el número 24 está, y siempre estará, vinculado a Kobe, quien solía usar esos dígitos durante su tiempo en la NBA.

“Kobe era [un] amigo cercano… 24 es la camiseta que usó cuando se convirtió en una leyenda … Pensé que podría ser un bonito símbolo simbólico reconocerlo”, dijo Novak Djokovic durante la entrevista posterior al partido.

Djokovic, que no pudo participar en la edición 2022 del US Open porque no estaba vacunado contra el COVID-19, aprovechó su regreso al torneo. Comenzó su campaña en Queens dominando a Alexandre Muller en la primera ronda. Entre sus otras víctimas en el torneo se encuentran Taylor Fritz en los cuartos de final y Ben Shelton en las semifinales . Muchos esperaban que Djokovic se enfrentara al No. 1 del mundo, Carlos Alcaraz, en la final del US Open 2023, pero Medvedev arruinó esa fecha cuando derrotó al español en las semifinales.

La victoria de Djokovic sobre Medvedev le dio no sólo su título número 24 de Grand Slam sino también su cuarto campeonato en el Abierto de Estados Unidos. Lo ganó por primera vez en 2011 y luego nuevamente en 2015 y 2018.