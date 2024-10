Los problemas físicos continúan afectando al limitado juego interior de los Oklahoma City Thunder. La franquicia ha confirmado que Jaylin Williams, quien aún no debuta en esta temporada, estará fuera entre cuatro y seis semanas más debido a una recaída en su lesión en el tendón de la corva de su pierna derecha. La lesión, que comenzó en el training camp, se agravó durante el entrenamiento del equipo este martes, dejando a OKC con serias dificultades en su rotación interior.

Williams se había consolidado como una pieza valiosa en la pasada temporada, aportando 4,0 puntos y 3,4 rebotes en 69 partidos, con un notable 36,8% de acierto en triples, lo que añadía un factor de versatilidad en el ataque. Su baja es especialmente preocupante ya que, con la reciente incorporación de Isaiah Hartenstein también fuera por una fractura en la mano izquierda, el técnico Mike Daigneault se ve obligado a recurrir a soluciones de emergencia. Hartenstein, proveniente de los New York Knicks y fichado en el verano por tres temporadas y 87 millones de dólares, iba a ser un complemento importante para el juego interior.

