La NBA nos trae este jueves 19 de diciembre un enfrentamiento entre dos de los equipos más jóvenes y prometedores de la liga. Los Oklahoma City Thunder (20-5), liderados por un inspirado Shai Gilgeous-Alexander, visitan a unos Orlando Magic (17-11) que, a pesar de las bajas de Paolo Banchero y Franz Wagner, han mostrado carácter y resiliencia en las últimas semanas.

Será una prueba interesante para ambos equipos: los Thunder intentarán retomar su mejor versión tras la derrota en la final de la Copa NBA, mientras que los Magic buscarán sorprender desde la defensa y su notable fortaleza como locales.

Horarios según zona geográfica:

Oklahoma City Thunder

Orlando Magic

Los Thunder llegan a este partido tras un doloroso tropiezo en la final de la Copa NBA ante los Milwaukee Bucks, donde su ofensiva colapsó, anotando solo cinco triples en 32 intentos. Sin embargo, el entrenador Mark Daigneault está decidido a utilizar esta experiencia como un paso más en el crecimiento del equipo.

“Es parte de nuestro proceso de aprendizaje”, declaró Daigneault. “Perder nunca es agradable, pero hemos aprendido lecciones valiosas que llevaremos con nosotros para el resto de la temporada”.

Con un récord destacado de 20-5, los Thunder han demostrado ser contendientes serios en la Conferencia Oeste. Su defensa es de élite, liderando la liga en puntos permitidos tras pérdidas rivales, y cuentan con la capacidad ofensiva de Shai Gilgeous-Alexander, quien buscará redimirse tras un partido complicado en la final de la Copa.

