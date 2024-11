Por qué estrella viral del baloncesto universitario rechazó millones de dólares

Hablando de popularidad, Avila estaba en su punto más alto al final de la última temporada de baloncesto universitario después de liderar a los Indiana State Sycamores a una sorprendente temporada de 32 victorias, una derrota casi total en el torneo de la NCAA y una carrera en el torneo NIT hasta el juego del campeonato.

Pero el desarrollo más sorprendente en la emocionante historia de Ávila hasta el momento ha sido su reciente decisión de rechazar millones de dólares en posibles acuerdos de NIL y de transferirse fuera del alma mater de Larry Bird , Indiana State. Ávila decidió ingresar al portal de transferencias, pero no para jugar en una escuela de renombre de Power 5 como se podría esperar (a pesar de que había mucho interés).

En cambio, Ávila se transfirió a la Universidad de Saint Louis (un programa de baloncesto aún más pequeño que el de Indiana State) porque quería quedarse con su querido entrenador, Josh Schertz. Los Billikens de la SLU contrataron a Schertz después de que el año pasado llevara a Indiana State a una temporada con un récord sorprendente de 32-7.

Ávila explicó su decisión de seguir a Schertz en el podcast Field of 68, diciendo: “Mostró de inmediato el interés que las escuelas más grandes no me mostraron”.

“Muchas escuelas pensaban que yo no era lo suficientemente bueno para jugar a este nivel. Él no lo era”, añadió Ávila.

“Él realmente confió en mí, realmente vio la visión… Creo que hemos construido una relación tan buena que no podría imaginarme jugando con nadie más en este momento”, continuó Ávila.

Ese tipo de lealtad en la era de los portales de transferencias es sorprendentemente poco común. Sin duda, Ávila rechazó la oportunidad de hacerse rico en dinero NIL al no asistir a una universidad de las 5 más importantes.

Pero en otra entrevista reciente dejó clara su opinión sobre los acuerdos con NIL, y su decisión de fichaje parece ir de la mano con su filosofía. “Sin duda, solo diría que hay que ser fieles a uno mismo”, dijo Ávila al sitio web On3, hablando sobre el proceso de elección de patrocinadores de NIL.