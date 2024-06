Kristaps Porzingis, pieza fundamental en la reciente conquista del título de la NBA por parte de los Boston Celtics, ha sido sometido a una cirugía en el tendón tibial. Se espera que su recuperación dure entre cinco y seis meses, según informaron los Celtics este jueves.

El colosal jugador letón se perdió más de un mes de los playoffs debido a una lesión en el gemelo, volviendo justo a tiempo para las Finales de la NBA contra los Dallas Mavericks. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado, ya que sufrió una nueva lesión en el tendón tibial que le impidió participar en el tercer y cuarto partido de la serie final.

Porzingis, decidido a contribuir a la causa de su equipo, se arriesgó a volver al quinto y decisivo partido, pese a estar claramente limitado físicamente. En sus 16 minutos en cancha, anotó 5 puntos y capturó un rebote, dejando en claro su compromiso y sacrificio.

“Había un riesgo añadido, pero no me importó. Era como: ‘Voy a dar todo lo que pueda y luego ya lo arreglaré si lo necesito'”, comentó Porzingis en una entrevista con ESPN, subrayando la determinación que mostró al jugar a pesar de su condición.

A lo largo de la temporada, Porzingis fue una pieza clave para los Celtics, ayudándolos a conquistar su decimoctavo anillo de la NBA. Este título les permitió desempatar con sus eternos rivales, los Los Angeles Lakers, quienes tienen 17 campeonatos.

La recuperación de Porzingis será un proceso crucial para los Celtics, que esperan tenerlo de vuelta en su mejor forma para seguir compitiendo al más alto nivel.

