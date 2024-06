En el Draft del 2003, LeBron James irrumpió en la NBA por la puerta grande al ser seleccionado en la primera posición, confirmando así que era el mayor proyecto de jugador en décadas. Su carrera no solo cumplió las altísimas expectativas, sino que las superó de manera extraordinaria.

En el Draft del 2024, otro James ha llegado a la NBA también por la puerta grande, aunque por motivos diferentes. Bronny James, hijo de LeBron, fue elegido en la 55ª posición, la cuarta desde el final. A pesar de ser uno de los últimos seleccionados, todas las miradas están puestas en cada movimiento que haga. Tras lograr el gran objetivo de llegar a la NBA, el reto ahora es aún mayor: no solo se trata de llegar, sino de permanecer y destacar.

Bronny no está preparado (y tal vez nunca lo esté) para ser uno de los líderes ofensivos de los Lakers, pero eso no significa que no pueda ser un factor importante. Rich Paul, agente de los James, aseguró repetidamente que Bronny no firmaría un contrato dual, probablemente como estrategia para asegurar su llegada a los Lakers. De hecho, Paul contactó a varias franquicias para disuadirlas de seleccionar a Bronny, indicando que ya había un plan claro para el joven jugador.

Todo apunta a la G League como la plataforma de desarrollo ideal para Bronny. Jugar en la liga de desarrollo con el filial de los Lakers no es lo mismo que hacerlo con el de los Hornets. La NBA es una selva, y tener un lugar seguro donde ganar confianza, pulir su juego y facilitar la transición de la universidad a la mejor liga del mundo es crucial.

Bronny puede ser la elección de segunda ronda más vigilada de la historia, y la fama le ha beneficiado en este sentido. Sin el apellido James, es probable que no estuviera en la NBA, y mucho menos en los Lakers. Sin embargo, eso ya es cosa del pasado. Si Bronny quiere tener una carrera larga y exitosa, deberá enfocarse en la defensa, un aspecto que él mismo reconoce.

Sus referentes son jugadores como Jrue Holiday y Derrick White, escoltas que basan su juego en la defensa y el triple, un modelo que Bronny intentará seguir. Aunque no es tan rápido como muchos bases de la NBA ni tan físico como la mayoría de los escoltas, la defensa tendrá que ser su punto fuerte. Además, deberá contribuir en esas pequeñas cosas necesarias para ganar partidos. La ética de trabajo y capacidad de superación de Bronny están a la altura de su padre, lo cual está fuera de toda discusión.

