Anthony Davis ha demostrado un rendimiento destacado en el inicio de temporada, pero el pívot de los Lakers arrastra molestias en su pie izquierdo que nuevamente se manifestaron anoche en el partido ante los Detroit Pistons. En el último cuarto, “La Ceja” mostró claros signos de incomodidad al aterrizar tras varias jugadas, ya sea en defensa o al atacar el aro. El dolor fue evidente cuando, tras varios saltos, Davis tuvo que detenerse y recostarse en el suelo con gestos de molestia, aunque decidió terminar el partido, que los Lakers perdieron 115-103. Sin embargo, la preocupación crece ante la posibilidad de que se vea obligado a ausentarse en futuros encuentros.

Davis comentó sobre su situación después del partido: “Hablaré con mi entrenador para averiguar qué está pasando exactamente. Honestamente, es algo que he estado controlando desde el verano. Mi objetivo para cada juego es estar en la cancha. Simplemente aterricé mal en la zona afectada. Lo resolveremos”, dijo, reflejando la incertidumbre que ronda su estado físico.

Un problema persistente: Un día a la vez

Davis no ha sido descartado aún para el próximo juego de los Lakers en Memphis el miércoles, aunque desde ESPN señalan que el problema en su pie, presente desde finales de la pasada temporada y hasta los Juegos Olímpicos de París, será manejado bajo el criterio “day-to-day”. Esta decisión implica que se evaluará su condición día a día, lo que mantiene en suspenso su participación regular.

La voz de LeBron James

Al término del partido, LeBron James fue consultado sobre el impacto de una posible ausencia de Davis. Aunque al principio evitó responder, finalmente compartió sus pensamientos sobre la relevancia de su compañero. “No lo sé. Voy segundo a segundo… No juego al juego de ‘y si’. Nos basaremos en lo que diga AD y veremos cómo se siente en los próximos días, pero no hace falta ser un científico para entender el impacto que tiene el hecho de que AD esté dentro o fuera”, sentenció LeBron.

