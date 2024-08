En la escena internacional del baloncesto 3×3, un grupo de jugadoras estadounidenses está llevando el deporte a nuevas alturas. Dearica Hamby, Cierra Burdick, Hailey Van Lith y Rhyne Howard se destacan no solo por su talento, sino por sus impresionantes logros y su impacto en el baloncesto femenino. A continuación, exploramos las biografías, carreras y triunfos de estas destacadas atletas.

There's momentum to medal.

The 🇺🇸 #3x3WNT flipped the script on the #3x3Basketball competition & has the chance to complete an epic comeback on the final day in Paris.

— USA Basketball 3×3 (@usab3x3) August 5, 2024