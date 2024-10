La relación entre Karl-Anthony Towns y Tom Thibodeau parece haber madurado tras su primera etapa juntos en los Minnesota Timberwolves. Ahora, cinco años después, se reencuentran en los New York Knicks con la promesa de un cambio. Durante su paso por Minnesota entre 2016 y 2019, Thibodeau y Towns tuvieron momentos clave, como la clasificación del equipo a los playoffs, impulsada en gran medida por la llegada de Jimmy Butler. Sin embargo, en ese entonces, Towns era un jugador aún en proceso de maduración, algo que quedó expuesto en la postemporada. Butler criticó duramente al joven jugador por su falta de madurez, algo que marcó la relación entre ambos.

Karl-Anthony Towns notches a 16-point, 16-rebound double-double to help the @nyknicks get the #NBAPreseason win over Minnesota! pic.twitter.com/VUBbqdOAv1

— NBA (@NBA) October 14, 2024