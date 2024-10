El futuro de los San Antonio Spurs empieza a delinearse bajo una filosofía más estricta y enfocada. Gregg Popovich, el legendario entrenador del equipo, ha anunciado que será más riguroso con sus jugadores de cara a la temporada 2024-25. Si el primer año de Victor Wembanyama fue visto como un período de adaptación, la próxima campaña será el inicio de una etapa más disciplinada y con mayores expectativas.

Popovich dejó claro que no habrá la misma tolerancia que en temporadas anteriores. Desde el inicio del training camp, la exigencia ha aumentado. “Hemos sido un poco más disciplinados en cuanto a la responsabilidad. Les decimos a los jugadores que, a estas alturas, deben entender que no se pueden cometer los mismos errores repetidamente”, señaló Popovich en una entrevista con Tom Orsborn de San Antonio Express News.

Para los jugadores, este cambio no es una sorpresa. Tre Jones, uno de los pilares del equipo, entiende que con la llegada de veteranos como Chris Paul y Harrison Barnes, la dinámica interna ha cambiado. “No puedes cometer los mismos errores una y otra vez si quieres ganar”, expresó Jones. La incorporación de estos experimentados jugadores añade presión y expectativas al equipo, impulsando a los más jóvenes a aprender y adaptarse rápidamente.

