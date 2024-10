Rudy Gobert, uno de los jugadores más dominantes en el apartado defensivo de la NBA, no oculta su ambición: quiere ser recordado como el mejor defensor de todos los tiempos. A sus 32 años, el pívot francés ha dejado una huella imborrable en la liga, ganando cuatro premios al Defensor del Año, empatando con leyendas como Dikembe Mutombo y Ben Wallace. Sin embargo, a pesar de sus logros, Gobert sigue enfrentando críticas, tanto por sus limitaciones defensivas en ciertos contextos como por su falta de “atracción” mediática.

En una entrevista reciente con The Athletic, Gobert habló abiertamente sobre su lugar en la historia del baloncesto y su objetivo de trascender más allá de las comparaciones. “La gente ama desprestigiar mis premios”, comentó. “Pero la realidad es que quienes votan son personas que entienden el juego y reconocen el impacto de un jugador, no por su popularidad, sino por lo que realmente aporta en la cancha”.

Uno de los puntos recurrentes en las críticas hacia Gobert ha sido su desempeño en los playoffs, donde algunos analistas lo señalaban por su aparente incapacidad para defender lejos del aro. Sin embargo, el curso pasado con los Timberwolves, Gobert lideró a la mejor defensa de la liga, disipando muchos de esos estigmas y demostrando su versatilidad defensiva. “Creo que la mejor forma de medir a un defensor histórico es viendo el impacto en su equipo. Mi objetivo ahora es ganar un campeonato y seguir siendo la columna vertebral defensiva de mi equipo”, expresó el francés.

Biggest scam in NBA history is how Rudy Gobert won all those DPOYs over Anthony Davis pic.twitter.com/xDxrrlZLl4

— LakeShowYo (@LakeShowYo) October 23, 2024