Cuando se repasan los grandes errores del Draft de la NBA, ciertos nombres resaltan inevitablemente en la conversación. De Sam Bowie por encima de Michael Jordan en 1984 a Greg Oden en lugar de Kevin Durant en 2007, la historia está llena de elecciones que generan debate. Uno de los casos más recientes y discutidos es el de Luka Doncic, seleccionado en tercer lugar en 2018, y el papel que jugó Vlade Divac, entonces gerente general de los Sacramento Kings, al optar por Marvin Bagley III con la segunda elección, en lugar de seleccionar al ahora superestrella de los Dallas Mavericks.

Vlade Divac says “time will tell” whether drafting Marvin Bagley over Luka Dončić was the wrong choice.

"I already had De'Aaron Fox…Time will tell if I was wrong. As things stand now, it seems I was, but I still have faith in Fox having a great career."

