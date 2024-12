Warriors hacen un sorprendente cambio entre Draymond Green y Jonathan Kuminga

Jonathan Kuminga estuvo en la alineación titular en lugar de Draymond Green, que había estado lidiando con una lesión en la pantorrilla. En la victoria más reciente de los Warriors contra los Houston Rockets, anotó 33 puntos, la cifra más alta de su carrera. También añadió seis rebotes, dos asistencias y un tiro bloqueado, además de acertar 13 de 22 tiros de campo y 3 de 6 desde la línea de tres puntos.

Los fanáticos de los Warriors han estado pidiendo a gritos que Kuminga tenga más tiempo de juego desde que fue seleccionado para el equipo. Kuminga, la séptima selección general del Draft de la NBA de 2021, fue parte del grupo inaugural de jugadores de la G League Ignite. Durante los últimos dos juegos en los que Green ha estado fuera, el alero de cuarto año ha tenido la oportunidad de brillar.

Según Slater, los Warriors facilitarán el regreso de Green a la alineación, ya que saldrá desde el banquillo. Durante la mayor parte de su carrera, Green ha sido un elemento fijo en la alineación titular de los Warriors. Sin embargo, hay un pequeño precedente al respecto. La temporada pasada, cuando Green regresó después de cumplir una suspensión , salió desde el banquillo durante tres partidos antes de volver a la alineación titular.

El futuro de Jonathan Kuminga con los Warriors

En octubre, los Warriors y Kuminga no pudieron llegar a una extensión de contrato. Esto no significa necesariamente que Kuminga no volverá con los Warriors, ya que está listo para convertirse en agente libre sin restricciones en la temporada baja. Sin embargo, si continúa jugando así, sin duda despertará interés en toda la liga en la agencia libre.

Kuminga ya ha sido un jugador codiciado por los equipos rivales, pero, según se informa, los Warriors no estaban dispuestos a incluir a Kuminga en las conversaciones comerciales durante la temporada baja pasada.

Ha aparecido en 19 partidos para los Warriors en lo que va de temporada, incluyendo seis como titular, con un poco más de 23 minutos por partido. Ha promediado 14,8 puntos, 4,3 rebotes, 1,8 asistencias y 1,0 robos con porcentajes de acierto en tiros de campo del 45,1 %, 31,4 % en tiros de tres puntos y 59,7 % en tiros libres.

Aún queda por ver si Kuminga permanecerá en la alineación titular como cambio permanente para los Warriors, pero definitivamente ha aprovechado su mayor oportunidad esta temporada.