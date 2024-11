La Copa NBA 2024 comienza esta noche con el partido inaugural entre Golden State Warriors y Dallas Mavericks, un duelo imperdible que enfrenta a dos de los equipos más destacados de la Conferencia Oeste. El encuentro también marca el regreso de Klay Thompson a San Francisco, pero esta vez como jugador de los Mavericks, lo que añade un matiz emocional y competitivo a este esperado cruce.

Fecha y hora del partido

The Cleveland Cavaliers and Golden State Warriors on top of the NBA power rankings for the first time since 2018 👀💪 pic.twitter.com/uKBLOXGpmD

— Basketball Forever (@bballforever_) November 11, 2024