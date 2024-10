El futuro de Wendell Carter Jr. está garantizado en Orlando. Según informó Shams Charania de ESPN, el jugador ha alcanzado un acuerdo para extender su contrato por tres años más, con un valor total de 59 millones de dólares. Esto significa que Carter permanecerá en los Magic hasta la temporada 2028-29, sumando un total de 82 millones de dólares a lo largo de los próximos años.

Carter, seleccionado como el séptimo pick del Draft de 2018 por los Chicago Bulls, fue traspasado a los Orlando Magic el 25 de marzo de 2021 como parte del intercambio que envió a Nikola Vucevic a Chicago. Desde su llegada a Orlando, el joven pívot ha demostrado ser un jugador fundamental para el desarrollo del equipo, aportando consistencia tanto en ataque como en defensa.

Nothing more painful than Wendell Carter Jr’s college career ending on a bad call💔 pic.twitter.com/qDUjAcl0dA

En sus 196 partidos disputados con los Magic (182 de ellos como titular), Carter ha registrado unos sólidos promedios de 13,6 puntos, 8,8 rebotes y 2,2 asistencias en 28 minutos por encuentro. Su capacidad para dominar los tableros y contribuir en la creación de juego le ha valido esta valiosa extensión de contrato.

Con solo 25 años, Carter Jr. forma parte del núcleo joven de Orlando que incluye jugadores como Paolo Banchero y Franz Wagner, quienes están llamados a liderar el futuro de la franquicia. Esta renovación refuerza el compromiso de los Magic con el desarrollo de su talento joven, mientras buscan convertirse en un equipo competitivo en la Conferencia Este.

Wendell Carter Jr. went down with an ankle injury in the Magic’s preseason game vs. the Pelicans.

Hope he’s alright 🙏

pic.twitter.com/DyvdPLlLew

— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 7, 2024