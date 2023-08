2023, el renacimiento de la versión MVP de Christian Yelich Qué ha hecho diferente Yelich este año. Aunque todavía no está jugando a un nivel de superestrella, vuelve a ser la estrella de Milwaukee, un faro consumado para un equipo con uno de los grupos de jugadores de posición más jóvenes en el deporte.

Por primera vez en años, Yelich vuelve a ser la fuerza guía de la ofensiva de Milwaukee. Es el único jugador calificado en su equipo con un OPS superior a .800, el motor ofensivo que mantiene a los Cerveceros avanzando hacia lo que podría ser su título de tercera división en los últimos seis años. Si bien no ha recuperado del todo su estatus como uno de los mejores bateadores del juego, Yelich ha dado un salto notable después de tres temporadas sorprendentemente mediocres en el plato.

Claro, hubo ajustes mecánicos, el más obvio de los cuales fue cambiar de una patada a la pierna a un toque con el dedo del pie en un esfuerzo por encontrar el momento adecuado en el plato. Cree que se deshizo de algunos malos hábitos y se siente mejor físicamente que en los últimos años. Pero describir cómo encontró su ritmo es complicad. Incluso para Yelich, es difícil evocar una explicación específica y completa para su temporada de recuperación de 2023, o los tiempos difíciles que la precedieron.

“No estaba jugando al nivel de MVP, pero si ese es el estándar, entonces vas a tener muchas temporadas decepcionantes. Obviamente, debería hacerlo mejor de lo que lo estaba haciendo. Pero quiero decir, solo tienes que hacerlo. Tienes que ser tú mismo. Todavía tienes que tener una actitud positiva, estar convencido de que las cosas van a cambiar”.

Después de que Yelich registrara el porcentaje de slugging y el OPS más altos en la historia de los Cerveceros en 2019 y llevara a la franquicia a sus primeras apariciones consecutivas en los playoffs desde principios de los 80, Milwaukee lo firmó con una extensión de nueve años y $215 millones. Desde entonces, el desempeño del jardinero bajó dramáticamente. En los últimos tres años, incluida la temporada 2020 abreviada, Yelich bateó alrededor del promedio de la liga, combinándose para menos jonrones que en cualquiera de sus temporadas 2018 o 2019 solo.

Las lesiones jugaron un papel en la recesión de Yelich, sobre todo en la zona lumbar. Su porcentaje de slugging continuó cayendo en picada desde allí, lo que resultó en las dos peores temporadas ofensivas de su carrera en 2021 (.736 OPS) y 2022 (.738).

Sin la producción habitual de Yelich, una ofensiva ligera de los Cerveceros terminó con uno de los nueve peores promedios de bateo en el béisbol en cada una de las últimas tres temporadas. Y después de llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2018, los Cerveceros no han superado la SDLN desde entonces. Fue en el estancamiento de Yelich, no durante los máximos de una temporada de MVP 2018 o una extraordinaria temporada 2019 que incluyó 44 jonrones y 30 robos, números que probablemente habrían sido mucho más altos si no se hubiera fracturado la rótula en septiembre, cuando el Los Cerveceros fueron los que más aprendieron sobre su jardinero estrella.

Los que estaban alrededor de Yelich elogiaron su positivismo en los malos momentos. No dejó que las frustraciones lo consumieran. Sus entrenadores y compañeros de equipo notaron un comportamiento sin cambios en la casa club, una sonrisa siempre presente en su rostro. En los peores momentos, Yelich siempre se sintió capaz de recuperar su forma.

Yelich jugó en 58 de los 60 juegos de los Cerveceros en 2020. Después de que una distensión en la espalda lo limitó en la primera mitad de la temporada 2021, volvió a jugar en 58 de los 70 juegos después de la pausa del Juego de Estrellas. El año pasado, aunque no pudo recuperar nada parecido a su forma anterior, solo se perdió ocho juegos.

Ahora, está presenciando los frutos de esa perseverancia.

Yelich y el personal de los Cerveceros diseccionan videos anteriores de su carrera, pero Yelich también ve cada temporada por separado. Él sabe que tratar de perseguir su producción de 2018 y 2019 podría generar más problemas. Lo que funciona un año puede no funcionar al siguiente. Lo que se siente bien a principios de un año podría no hacerlo al final del año. Cada temporada requiere diferentes ajustes.

Este año, el segundo con Dawson y el entrenador de bateo Ozzie Timmons, Yelich dijo que no siente que esté buscando tanto en el plato. Cuando las cosas “se tuercen”, se siente más preparado para encontrar una solución. Habla con Dawson después de cada turno al bate. Con el tiempo, su confianza y comprensión evolucionaron. A veces, el jardinero quiere más información. Otras veces, Dawson sabe cuándo mantener la evaluación simple.

Si bien Yelich aún no está cerca de replicar su mejor forma (en 2019, se convirtió en el primer jugador en ganar títulos de bateo consecutivos de la Liga Nacional desde Larry Walker con los Rockies en 1998-99), se parece mucho más al jugador que los Cerveceros adquirieron de los Marlins antes de la temporada 2018. Está bateando un 27 por ciento mejor que el promedio de la liga, luciendo un OPS casi 100 puntos más alto que en los últimos dos años.

Su tasa de ponches está por debajo de la norma de su carrera. Está machacando rectas (promedio de .335, porcentaje de slugging de .571) a su mejor ritmo desde 2019. Quizás lo más importante es que se ha mantenido en el campo, jugando en 117 de los 121 juegos de los Cerveceros.

Los números elevados de Yelich, junto con el excelente cuerpo de lanzadores de los Cerveceros, ayudan a explicar cómo un equipo con una ofensiva entre los últimos cinco todavía se aferra al primer puesto en la División Central de la Liga Nacional.

Aunque todavía no está jugando a un nivel de superestrella, vuelve a ser la estrella de Milwaukee, un faro consumado para un equipo con uno de los grupos de jugadores de posición más jóvenes en el deporte. Siete novatos diferentes han tenido un turno al bate este año para los Cerveceros. Han visto la forma en que un dos veces All-Star manejó el fracaso relativo, siguió adelante y enderezó el camino.

Por supuesto, los últimos años fueron humillantes. Yelich no ha sido un All-Star desde 2019. Desde 2020, se ha clasificado como el jugador de posición 71 más valioso en el deporte por victorias por encima del reemplazo.

Pero este año se ve diferente. Su liderazgo y producción han ayudado a mantener a los Cerveceros en el primer lugar, llegando al viernes con dos juegos de ventaja sobre los advenedizos Rojos y Cachorros .

Todavía con solo 31 años, ofrece destellos de lo que fue, generando preguntas sobre lo que aún podría ser.