Aaron Judge se sincera con los medios: hay malas noticias sobre su salud

Después de lesionarse el pasado 3 de junio intentando fildear una pelota contra la bara del jardín derecho del Dodger Stadium, Aaron Judge ha vivido una pesadilla para poder regresar a los terrenos, una tarea que aún no concreta y que parece que no logrará en los próximos días. De hecho, en un encuentro con la prensa dio a conocer cuál es el verdadero estado de su salud, algo que sinceramente no alentará a sus fanáticos.

El capitán y principal figura de los Yankees de Nueva York sabe que ahora su equipo lo necesita más que nunca, pero nada puede hacer al respecto. Lo que en principio era un golpe en el dedo gordo del pie derecho, ha ido evolucionando hasta convertirse en la rotura del ligamento de dicho dedo. Así lo confirmó El Juez a Bryan Hoch, periodista de MLB.com, con las siguientes palabras:

“No creo que muchas personas aquí se hayan desgarrado un ligamento en el dedo del pie. Si fuera un cuádriceps, tendríamos una mejor respuesta. Si es un oblicuo o un tendón de la corva, tenemos respuestas y un cronograma para eso. Con lo única que es esta lesión, y siendo mi pie trasero, que empujo y salgo corriendo, es un punto difícil”. Declaró consternado el guardabosques que suele portar la casaca número 99.

De acuerdo con otras palabras del propio Judge ofrecidas a los comunicadores Erick Boland y Chris Kirschner, de los medios Newsday y The Athletic, respectivamente, el dolor en la zona afectada todavía persiste y se pronuncia cuando camina, por lo que está imposibilitado de correr, algo que es esencial para poder jugar al béisbol, incluso como bateador designado.

Por su parte, el mánager de los Mulos del Bronx, Aaron Boone, manifestó que existe la posibilidad de que Judge vuelva a ver acción justo antes del parón del Juego de Estrellas. Ese sería el mejor de los escenarios para él, puesto que podría aprovechar los días de descanso para recuperar algo de su forma competitiva.