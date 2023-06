Primera tarea cumplida: Chuty ganó la regional de Madrid La leyenda del freestyle español y mundial volvió para intentar ganar el único trofeo que le falta a su vitrina: la Red Bull Internacional.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lo que todo el mundo esperó durante 6 largos años en el ámbito de las batallas de rap por fin se cumplió. Chuty volvió a la Red Bull después de haber prometido que no lo haría más tras aquella polémica derrota sufrida en México ante el dominicano Yenky One en un torneo que acabaría coronando a Aczino por primera vez como campeón internacional, un trofeo que ya ha alcanzado 3 veces y que ahora mismo ostenta, pues su último triunfo data de la edición del año pasado.

Sin embargo, desde ya está puesto en tela de juicio el reinado del monarca mexicano, pues su acérrimo contendor está de regreso y ya cumplió sin contratiempos el primero de los 2 pasos que debe dar para plantarse entre los 16 mejores freestylers del planeta.

Con un estilo ágil y directo propio de su personalidad, el orgullo de Entrevías se llevó a casa la regional de Madrid por tercera vez desde que compite en la madre de las competencias de improvisación, lo que supone un récord para cualquier competidor. Además, hay que recalcar que lo logró invicto y sin réplicas en todas las ocasiones que se presentó.

El camino de El Dios de la disciplina, como suelen apodarlo dentro de la escena, desde los dieciseisavos de final hasta levantar el trofeo fue el siguiente: Alanbur, CMC, Ethico, Peret y Climax; todos muy buenos contendores, pero aún muy novatos para alguien tan curtido en el arte de rimar como Sergio Castro Gisbert.

Desde que saltó al escenario en la antepenúltima batalla de la primera fase, Chuty se sintió como en otras tantas jornadas de gloria. Fresco y sin titubeos arrasó a cada rival que se le paró enfrente. De hecho, su primera rima en el evento ya dejaba ver lo que venía: “Siempre voy con la misma equipación, siempre voy vestido de campeón”, fue el primer punchline del de Vallecas.

Con todo y eso, el español acabó siendo respetuoso con los participantes, el jurado y todos los asistentes en su discurso posterior a la premiación. “Yo en el escenario intento dar todo, pero siempre antes de venir me imagino que los chavales van a estar como en el mejor momento de sus vidas, que yo los he visto… A mí me generan mucho respeto, entonces yo me he tomado esta regional como si de verdad fuera una nacional o una internacional. No puedo ofrecer más de lo que he ofrecido hoy, por respeto a ellos y porque creo que se lo merecen”.

Tras esta victoria, Chuty se aproxima a la Red Bull Nacional de España 2023, misma en la que también podría convertirse en el primer MC que gana 3 nacionales españolas en la historia. Sólo así podremos verlo en la Internacional intentando vencer en la única competición que se le ha resistido en su laureada trayectoria.