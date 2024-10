Aaron Judge vs Shohei Ohtani: La opinión del juez sobre quién es el mejor en la MLB La opinión de Aaron Judge antes de la Serie Mundial.

Aaron Judge, estrella de los Yankees, no escatima en elogios para Shohei Ohtani, calificándolo como el mejor jugador de la MLB actual. En la antesala de la Serie Mundial entre Yankees y Dodgers, ambas figuras se preparan para un enfrentamiento épico que promete ser histórico.

El mundo del béisbol ha sido testigo de grandes rivalidades y jugadores sobresalientes a lo largo de su historia, pero lo que se avecina en la Serie Mundial 2024 entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles tiene tintes de algo muy especial. Dos de las más grandes estrellas actuales, Aaron Judge y Shohei Ohtani, están en boca de todos, y no es para menos. En la previa del duelo, Judge no ha dudado en reconocer que Ohtani es, sin lugar a dudas, el mejor jugador del béisbol hoy en día.

La admiración de Judge por Ohtani

En una entrevista reciente, Aaron Judge expresó su admiración por el jugador japonés:

“Hacer lo que hizo este año con las 50 bases robadas es impresionante, se habló mucho de eso, pero creo que no lo suficiente”.

Esta afirmación resume el asombro de Judge ante la temporada histórica de Shohei Ohtani, quien ha dominado en múltiples facetas del juego como ningún otro pelotero en la actualidad.

Ohtani, que ha sido elogiado en muchas ocasiones por su capacidad de batear y lanzar a un nivel élite, ha llevado el juego a otro nivel en 2024. Este año, se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en lograr 50 cuadrangulares y 50 bases robadas en una sola temporada, un récord que posiblemente no veamos repetir en mucho tiempo. Este tipo de hazaña redefine lo que significa ser un jugador completo en la era moderna del béisbol.

Por su parte, Aaron Judge también tuvo una campaña formidable, rompiendo récords con la camiseta de los Yankees y consolidándose como uno de los mejores jonroneros en la historia del deporte. Se convirtió en el jugador más rápido en alcanzar los 300 cuadrangulares en la MLB, logrando esa marca en agosto de este año. Sin embargo, lejos de tratarse de una competencia de egos o de rivalidad personal, Judge muestra un respeto absoluto hacia Ohtani, reconociendo que su destreza como bateador y corredor lo coloca en una liga aparte.

El impacto de Ohtani más allá del campo

El fenómeno Ohtani no solo se limita a los números dentro del diamante. Su llegada a los Dodgers no solo mejoró el rendimiento del equipo, sino que también ha tenido un impacto significativo en las finanzas de la franquicia. Desde su incorporación, el equipo ha experimentado un aumento en los ingresos, una mayor asistencia a los juegos y un crecimiento en su presencia mediática. Ohtani es más que un jugador; es una máquina de hacer historia y de atraer público, algo que pocos logran en este deporte.

Pero si hay algo que Ohtani aún no ha conseguido es levantar el trofeo de la Serie Mundial, y este año parece ser la oportunidad perfecta para hacerlo. Los Dodgers, con su inversión millonaria en el fenómeno japonés, han puesto todas sus cartas sobre la mesa con la esperanza de que los lleven a la gloria. No obstante, en su camino se encuentran los Yankees, un equipo con una historia rica en éxitos y que no gana una Serie Mundial desde 2009. Los Dodgers, por su parte, tienen la mente puesta en recuperar el trono que dejaron en 2020, y Con Ohtani liderando la ofensiva, las probabilidades parecen estar a su favor.

¿Quién es realmente el mejor?

La afirmación de Aaron Judge sobre que Ohtani es el mejor jugador del béisbol no es una exageración. En un deporte donde los especialistas suelen sobresalir en una faceta del juego, Ohtani ha roto ese molde. Ser un lanzador de élite y al mismo tiempo uno de los bateadores más temidos en la MLB es algo casi impensable en los tiempos modernos. Jugadores como Babe Ruth son recordados por su capacidad para dominar ambas disciplinas, pero lo que Ohtani está haciendo hoy en día, en una liga mucho más competitiva y avanzada, lo coloca en un pedestal único.

Sin embargo, ¿podemos olvidar la impresionante carrera de Aaron Judge? Con su poder devastador en el plato y su habilidad para liderar a los Yankees durante las últimas temporadas, Judge ha demostrado ser el alma del equipo de Nueva York. Su liderazgo, además de sus habilidades en el campo, lo han convertido en una figura irremplazable para los Yankees.

El debate sobre quién es el mejor jugador de la actualidad podría parecer innecesario cuando ambos están haciendo historia al mismo tiempo. La verdadera respuesta quizás no se encuentre en los números individuales, sino en lo que ambos representan para el béisbol moderno: un cambio en la narrativa tradicional del deporte, donde la versatilidad y la capacidad de dominar múltiples aspectos del juego se han vuelto esenciales.

Una serie mundial para la historia

Con todo en juego y los dos mejores jugadores del béisbol enfrentándose, esta Serie Mundial promete ser una de las más emocionantes en la memoria reciente. El duelo entre los Yankees y los Dodgers es más que un enfrentamiento de dos equipos históricos; es un choque de titanes, liderados por figuras que están redefiniendo el juego.

El 2024 ha sido un año que recordaremos no solo por los récords individuales, sino por cómo Aaron Judge y Shohei Ohtani, cada uno a su manera, han elevado el nivel de la competencia. Solo queda una pregunta: ¿quién será el último en sonreír cuando el último out sea cantado?

La respuesta la conoceremos cuando arranque el primer juego de la Serie Mundial este viernes, en lo que será un capítulo más de una temporada inolvidable.