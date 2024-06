Tras la explosiva serie entre Yankees y Dodgers del pasado fin de semana, serie que para muchos es un adelanto de la posible serie mundial. Era de esperarse que al menos un jugador de la semana saliera de la misma. MLB anunció que el jardinero de los Yankees, Aaron Judge, ha sido nombrado como Jugador de la Semana en la Liga Americana, a la vez que el guardabosque de los Dodger, el dominicano Teoscar Hernández, es el Jugador de la Semana en la Liga Nacional.

Aaron Judge: .500/.630/1.200, 3 HR, 12 RBI

Teoscar Hernández: .360/.429/.960, 4 HR, 10 RBI

Your AL and NL Players of the Week presented by @Chevrolet! pic.twitter.com/y4CgXMnHKM

— MLB (@MLB) June 10, 2024