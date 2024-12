Alex Cobb consideró retirarse antes de firmar contrato de 15 millones de dólares con los Tigres

Es decir, antes de que los

Tigres le dieran un contrato de 15 millones de dólares

.

2024 fue un año difícil para Cobb, quien lanzó un total de 16.1 entradas para los Cleveland Guardians mientras luchaba contra lesiones en el hombro, la espalda y la cadera. Abandonó el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2024 en la tercera entrada con una distensión aguda en la espalda baja.

Le bastó con considerar dar por terminada su carrera .

“Sinceramente, eso me preocupaba mucho después de mi última salida”, dijo Cobb al Detroit Free Press. “Tuve que hablar de otro tema que me molestaba. Definitivamente pensé que, después de un año de batallar, no sabía si habría mucho interés. Al principio, cuando los equipos me llamaban, me sorprendió un poco el interés”.

Los Tigres ganaron la subasta, firmándolo con un contrato de un año que incluye bonos adicionales de un millón de dólares si Cobb alcanza las 140 y 150 entradas.

Cobb, que ahora tiene 37 años, dijo que está listo para volver a trabajar.

“Vuelve al gimnasio, empieza a entrenar y a lanzar de nuevo”, añadió Cobb, “y te convences de que no solo puedes hacerlo, sino que lo puedes hacer a un nivel muy exitoso, en el que espero estar. Todo se siente genial en este momento”.

Alex Cobb suma presencia veterana a la rotación de los Tigres

Los Tigres fueron agresivos en la búsqueda de Cobb porque querían la presencia de un veterano para reforzar una rotación ya anclada por el actual ganador del Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal .

“Tuvimos entrevistas de salida con nuestros jugadores después de la temporada”, dijo el presidente de operaciones de béisbol Scott Harris a Free Press. “Es un tema muy común que necesitamos seguir sumando presencias de veteranos a este equipo.

“Queríamos encontrar a alguien con el talento, la experiencia y el historial necesarios para mejorar nuestro equipo de lanzadores, pero que también tuviera una presencia positiva en el vestuario”.

Pero Harris trajo a Cobb por algo más que la presencia de un veterano. Agregó que ve “otra marcha” a la que Cobb todavía puede llegar y que el lanzador está “abierto a hacer ajustes”.

Por otro lado, Cobb valoró el desarrollo del pitcheo de los Tigres, destacando cómo Jack Flaherty resucitó su carrera en su única temporada parcial en Detroit.

“Creo que todos lo vimos: Flaherty tuvo un par de años difíciles en los años anteriores, y luego, obviamente, se dio cuenta de algo aquí el año pasado y estuvo muy impresionante durante la temporada regular y la postemporada”, dijo Cobb. “Creo que todos los equipos te presentan esa idea”.