Calificación del contrato de Willy Adames por US$ 182MM de los Giants

Una gran victoria para la flexibilidad financiera de los Gigantes

El contrato de 182 millones de dólares se desglosa en un valor anual promedio (AAV) de 26 millones de dólares, lo que supone una asignación inteligente de recursos para los Giants. Para ponerlo en perspectiva, el acuerdo es ligeramente menos costoso que el fallido acuerdo de 26,9 millones de dólares AAV que los Giants acordaron con Carlos Correa en 2022. El contrato de 13 años y 350 millones de dólares de Correa se vino abajo debido a las preocupaciones sobre sus exámenes médicos, pero los Giants ahora han asegurado a un jugador que ofrece un potencial ofensivo comparable a un compromiso más manejable.

Adames también tiene un mejor perfil de poder que Correa, evidenciado por sus 32 jonrones en 2024, que igualaron un récord de Grandes Ligas de jonrones de tres carreras en una temporada con 13. Su capacidad para batear ayudará a los Gigantes a romper su sequía de dos décadas de ningún jugador que conectara 30 o más jonrones en una temporada. Desde Barry Bonds en 2004, ningún Gigantes ha eclipsado esa marca, una estadística asombrosa que resalta la urgencia de esta contratación.

Los críticos podrían señalar la regresión defensiva de Adames en 2024, donde registró -16 carreras defensivas salvadas y cometió 20 errores, como una posible señal de alerta. Si bien estas métricas sugieren que su guante no fue tan confiable la temporada pasada, el atletismo y la versatilidad de Adames aún lo convierten en un activo valioso. Si su defensa no se recupera, eventualmente podría hacer la transición a la tercera base, un movimiento que maximizaría sus contribuciones ofensivas y minimizaría las posibles responsabilidades defensivas.

A pesar de estas preocupaciones, Adames tiene apenas 29 años y está en el mejor momento de su carrera . Su contrato, que incluye un bono por firmar de 22 millones de dólares, está estructurado de tal manera que debería darle a los Giants la flexibilidad para seguir construyendo a su alrededor sin verse limitados económicamente en el futuro.

Los Gigantes no pueden parar ahora, necesitan sumar a Corbin Burnes y otros agentes libres

Por más importante que sea la contratación de Adames, el trabajo de los Giants en la temporada baja no ha terminado. Para sacar provecho real de este acuerdo y convertirse en un contendiente legítimo, necesitan abordar dos áreas críticas: su rotación de abridores y la primera base.

La rotación de los Giants tiene piezas sólidas en Logan Webb y el emergente Kyle Harrison, pero necesitan un as para sostener el equipo. Y ahí es donde entra Corbin Burnes. El ex as de los Orioles de Baltimore y ganador del Cy Young de la Liga Nacional transformaría instantáneamente la rotación de los Giants de buena a excelente. Una posible reunión con Adames podría convertir a San Francisco en un destino atractivo para Burnes, y los Giants deberían perseguirlo agresivamente.

La incorporación de Burnes no solo reforzaría la rotación, sino que también enviaría un mensaje claro al resto de la liga de que los Giants están listos para competir al más alto nivel. Si bien se proyecta que Burnes obtendrá un contrato de entre seis años y 180 millones de dólares, los Giants tienen los recursos financieros para lograrlo, especialmente considerando los ahorros que lograron con el contrato de Adames en comparación con otros agentes libres en los últimos años.

Igualmente urgente es la necesidad de mejorar la primera base. Si bien LaMonte Wade Jr. y Wilmer Flores han sido útiles, ninguno ofrece el poder ni la consistencia que se necesitan en esa posición. Los Giants deberían apuntar a Pete Alonso o Christian Walker en la agencia libre.

Alonso, una amenaza perenne de poder, inmediatamente le daría a la alineación un temible bate en el medio del orden para complementar a Adames. Mientras tanto, Walker, que viene de una temporada con los Diamondbacks de Arizona, la mejor de su carrera, ofrece una opción un poco menos costosa pero igualmente impactante. Agregar un bateador en la primera base aseguraría que los Gigantes tengan una alineación capaz de competir con los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego en la División Oeste de la Liga Nacional.

Una nueva era para los Gigantes

La contratación de Willy Adames indica un cambio en el enfoque de los Giants. Después de años de ser cautelosos en la agencia libre, el equipo finalmente está haciendo movimientos audaces para competir con los pesos pesados ​​de la Liga Nacional. Si bien Adames por sí solo no resolverá todos sus problemas, es una pieza fundamental que le da a los Giants una base sólida para el éxito futuro.

Calificación: A+

Los Giants merecen las mejores calificaciones por haber conseguido a uno de los mejores jugadores del mercado a un precio razonable. Adames no solo cubre una necesidad crítica, sino que también posiciona al equipo para hacer más movimientos que podrían transformarlos en serios contendientes. Ahora, depende de la gerencia mantener el impulso. Una rotación liderada por Corbin Burnes, una alineación que incluya a Adames y un bateador como Pete Alonso o Christian Walker, y un roster renovado y listo para competir: así es como los Giants pueden convertir una gran contratación en una temporada baja de calibre de campeonato.