En el dinámico mundo del béisbol, las emociones y tensiones están siempre a flor de piel. Este fue el caso reciente cuando un tuit aparentemente inofensivo de Hanser Alberto, conocido como “El Potro”, desencadenó una serie de respuestas furiosas del exjugador Carlos Gómez. La chispa que inició todo fue una referencia a un comentario que Gómez había hecho anteriormente sobre el promedio de bateo del jardinero José Siri.

Para dar contexto, a principios de mayo, Carlos Gómez hizo un comentario en un live de Instagram que resonó en el mundo del béisbol. Refiriéndose a José Siri, Gómez dijo: “si usted está bateando (promedio) menos de lo que pesa, tiene que estar lowkey (bajo perfil)”. En ese momento, Siri tenía un promedio de bateo de .186, pesando 210 libras, con solo dos jonrones en la temporada.

Es un palomo Carlos Gómez. Que retire eso inmediatamente. Siri es de los buenos. 🥹 pic.twitter.com/qP4Irp2cxF — La Pelota De Aquí (@LaPelotaDeAqui) May 1, 2024

El comentarió de Gómez hacia Sirí fue en opinión a un incidente que se desencadenó en un “perreo” de un jonron de Sirí. La tensión entre Siri y los Brewers había alcanzado su punto culminante en un juego el 30 de abril de 2024. Durante el enfrentamiento entre los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers, Siri se vio envuelto en un altercado con el lanzador de los Brewers, Abner Uribe. La incomodidad de los Brewers con Siri comenzó en el tercer episodio, cuando el jardinero de los Rays conectó un cuadrangular ante los lanzamientos de Peralta. Más tarde, en la sexta entrada, Siri fue golpeado por un lanzamiento de Peralta a 95 millas por hora en la cadera izquierda, lo que llevó a la expulsión del lanzador. En la octava entrada, después de que Siri fue puesto out por Uribe en la primera base, ambos jugadores intercambiaron palabras. La situación estalló en una pelea que vació las bancas y resultó en la expulsión de Siri y Uribe, así como del lanzador Freddy Peralta. Siri recibió una suspensión de cinco juegos tras el incidente.

El 22 de julio de 2024, Hanser Alberto publicó un tuit que avivó las brasas: “14 (jonrones) tiene El Rayo (José Sirí) ¿Y si pesara más?, qué lío”. Este comentario vino después de que Siri conectara su jonrón número 14 de la temporada, una notable mejora desde los dos jonrones que tenía cuando Gómez hizo sus comentarios en mayo. A pesar de su progreso en el departamento de jonrones, el promedio de bateo de Siri es .207, aún por debajo de su peso.

El podcast “La Pelota de Aquí” no perdió tiempo en capturar el tuit de Alberto y comentó: “Tan tranquilo que está @realcarlosgomez. Deja eso @elpotro07”. Esto provocó una respuesta airada de Gómez, quien dejó múltiples mensajes en Instagram:

“Que me saque de su boca o pensamiento, imaginación, escrito. Que es el primero en ponerse a hablar, cuando dije lo que dije fue en chercha porque nunca voy a tratar de dañar a ninguno de los muchachos los míos, fue en broma. Ahora, él si anda echándole gasolina al fuego 🔥, el cristiano. Ahora pone esto, o sea que quiere que le montemos pila a Sirí. Increíble.”

Gómez continuó: “Pregúntate mister cristiano cómo dando tabla en Grandes Ligas no pudiste conseguir trabajo. Y yo que para todos era un problemático supuestamente y me metí 13 años en MLB, y tú siendo un santo y bateando 300 te sacaron. Conmigo no, que te conozco y sabemos qué contigo, no me hagas hablar. Y sí, tómalo personal. Porque veo la maldad en tu comentario y yo voy de frente.”

Carlos Gómez le responde a Hanser Alberto y barre 🧹el piso con él: “Yo era dizque el problemático y duré 13 años en Grandes Ligas. (…) Tú eras el cristiano y te sacaron de volada”. pic.twitter.com/SwRJL6KfJM — La Pelota De Aquí (@LaPelotaDeAqui) July 23, 2024

La disputa se intensificó cuando Gómez afirmó haber bloqueado a Alberto “hasta del ‘libro nacho'” y declaró que conocía los “códigos” de por qué Alberto no estaba en las Grandes Ligas.

Se quilló feo Carlos Gómez y dice que bloqueó a Hanser Alberto hasta del “libro nacho”. También dijo que se sabe los códigos de porqué El Potro no está en Grandes Ligas. Ya dejen eso 🥹🫣 pic.twitter.com/FYdIbQgdqW — La Pelota De Aquí (@LaPelotaDeAqui) July 23, 2024

Por su parte, Hanser Alberto tomó la situación con más calma. Aclaró que no estaba invocando a nadie en su tuit y que no había pensado en Gómez cuando lo escribió. Atribuyó las insinuaciones a “La Pelota de Aquí” y expresó que Gómez le había dado duro a pesar de considerarlo su hermano. Alberto prefirió no prolongar el asunto.

Este altercado entre dos figuras del béisbol dominicano añade un capítulo más a la siempre intrigante y apasionada historia de los peloteros criollos, donde cada comentario y acción puede tener repercusiones inesperadas y de largo alcance.