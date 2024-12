¿Cómo manejan los Mets la agencia libre luego de que Juan Soto firmó un contrato histórico?

“Después de firmar a Juan Soto con el contrato más rico en la historia del deporte, personas familiarizadas con el pensamiento de los Mets de Nueva York sobre cómo llenar los huecos en el plantel dijeron que el club planea actuar ‘de manera agresiva pero inteligente’”, escribió Sammon.

Luego describe lo que eso significa en relación con Alonso y Manaea. “Eso podría significar que los Mets prefieren que la estrella local Pete Alonso regrese con un contrato más corto en lugar de ceder por completo si las cifras deseadas por Alonso son largas. Eso podría significar una renuencia a firmar cinco años, posiblemente incluso cuatro años, con Sean Manaea, un lanzador al que les gustaría volver a contratar”.

No se esperaba que los Mets llegaran a los playoffs en 2024. Con dinero muerto en sus libros y una rotación de abridores heterogénea, llegaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Alonso y Manaea fueron piezas importantes de esa carrera. Deben traerlos de vuelta, o hacer otras transacciones, para que la incorporación de Soto sea significativa.

Los Mets deben seguir gastando en la agencia libre

Los fanáticos de los Mets se llenaron de esperanza cuando Steve Cohen compró el equipo. La familia Wilpon no gastó mucho dinero después de que el escándalo de Bernie Madoff les costara una fortuna. Mantuvieron el equipo durante más de una década después de eso, incluso llegaron a la Serie Mundial, pero no funcionaron como un equipo de gran mercado. Cohen no puede volver a eso después de otorgar el contrato más grande en la historia de la MLB.

Cohen debe traer de vuelta a Alonso y Manaea a pesar del enorme contrato de Soto. Si bien será difícil mantenerse por debajo de cualquier cifra del impuesto de lujo, Cohen no debería preocuparse por eso. Están en posición de competir en la Liga Nacional el año que viene. Sin embargo, será necesario mucho esfuerzo debido a los Dodgers de Los Ángeles.

Los Dodgers vencieron a los Mets en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en su camino hacia el título de la Serie Mundial. Con el regreso de Shohei Ohtani al montículo y la incorporación de Blake Snell, de alguna manera mejoraron durante la temporada baja. Si bien los Mets también mejoraron, tienen una gran brecha que recuperar en la contienda por el banderín de la Liga Nacional.