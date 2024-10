¿Cómo será la participación del grandesligas Ramón Laureano con los Leondes del Escogido? El jardinero estrella planea un enfoque medido en la temporada con los Leones del Escogido, limitando su participación a 15 o 20 juegos antes de volver a la acción en el Round Robin, con la mira puesta en mantener su nivel y ser decisivo en los momentos clave. .

La noticia del regreso de Ramón Laureano a la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM) con los Leones del Escogido ha sido motivo de alegría para los fanáticos del equipo escarlata. Sin embargo, su reciente declaración de que solo jugará entre 15 y 20 partidos antes de tomar un descanso podría haber dejado a algunos aficionados con sentimientos encontrados. Aunque su participación podría ser breve en la fase regular, Laureano ha dejado claro que su objetivo es estar al 100% para el Round Robin y la posible serie final, prometiendo un rendimiento de alto nivel cuando más lo necesite su equipo.

Una estrategia calculada: descanso, pero sin bajar el ritmo

Laureano, quien llegó a los Leones tras un cambio desde los Tigres del Licey en la temporada muerta, ha adoptado un enfoque pragmático para su participación en la liga. Consciente del desgaste físico que implica una temporada larga, tanto en Grandes Ligas como en LIDOM, el jardinero de 30 años ha decidido limitar su tiempo en el terreno durante la fase regular. La intención de este plan es clara: evitar una sobrecarga de trabajo, mientras se mantiene en forma y listo para afrontar la etapa más exigente del torneo, el Round Robin.

Este tipo de gestión del tiempo de juego es cada vez más común entre los peloteros que dividen su carrera entre las Grandes Ligas y las ligas invernales. No es fácil mantener el nivel físico y mental en dos competiciones tan demandantes. Laureano, quien recientemente finalizó su temporada con los Bravos de Atlanta, donde fue clave para alcanzar la postemporada, sabe que un descanso estratégico es fundamental para evitar lesiones y mantener su nivel de rendimiento.

El valor de estar “listo” en todo momento

Uno de los aspectos más interesantes de las declaraciones de Laureano es su enfoque en la seriedad con la que toma cada etapa de su carrera. Para él, ser un jugador de Grandes Ligas no implica bajar la intensidad ni tomar a la ligera su participación en la liga dominicana. De hecho, enfatiza que su estatus de “grandes ligas” no le garantiza automáticamente una posición en el equipo. En sus palabras, “quizás me dan la posición a mí y se la quitan a alguien que está caliente”, por lo que se siente obligado a ganarse ese lugar con esfuerzo y dedicación.

Este compromiso de Laureano con su trabajo es una señal de respeto hacia sus compañeros y hacia la liga misma. El hecho de que quiera estar “ready” para el Round Robin no solo demuestra su profesionalismo, sino también su deseo de ser un elemento clave en el éxito de los Leones del Escogido. Los equipos que cuentan con jugadores de su calibre saben que, si bien su presencia es importante desde el principio, lo es aún más en los momentos cruciales del torneo. Laureano se está preparando para ser ese jugador decisivo cuando llegue la fase de eliminación.

El rol de los jugadores de Grandes Ligas en LIDOM

La situación de Ramón Laureano plantea una cuestión recurrente en las ligas invernales: el papel que juegan los peloteros de Grandes Ligas en estos torneos. Los jugadores que llegan de MLB traen consigo un nivel de experiencia y calidad inigualables, pero también deben manejar cuidadosamente su carga de trabajo para no perjudicar su rendimiento en la siguiente temporada en Estados Unidos.

Laureano, quien terminó la temporada como regular en los Bravos de Atlanta, es consciente de que su carrera en las mayores es su prioridad, pero también entiende el valor y la responsabilidad que conlleva jugar en su país natal. Para muchos aficionados dominicanos, ver a estrellas como él en el terreno de juego es un aliciente importante para seguir la liga con fervor. En este sentido, su participación, aunque limitada, sigue siendo significativa.

El desafío para jugadores como Laureano es encontrar el equilibrio adecuado entre descansar y mantenerse en forma para no perder el ritmo competitivo. Es evidente que, a pesar de su plan de jugar solo una cantidad limitada de partidos, Laureano no está dispuesto a dejar que su cuerpo se relaje. Como él mismo ha dicho, “no quería estar haciendo nada en mi casa, entonces no puedo permitir que mi cuerpo se ponga flojo”. Estas palabras reflejan la mentalidad de un atleta que entiende que el éxito no llega sin trabajo constante, incluso cuando se toma un descanso.

La expectativa para los Leones del Escogido

Con la llegada de Ramón Laureano, los Leones del Escogido se fortalecen de manera considerable. Aunque su participación en la fase regular será breve, su presencia en la casa club y en el terreno de juego desde el inicio puede marcar una gran diferencia para un equipo que busca llegar lejos en el torneo. Su capacidad defensiva en los jardines y su potencia al bate son cualidades que pocos jugadores en la liga pueden igualar.

Sin embargo, también es cierto que la “felicidad podría durar poco”, como bien señala la información. Los aficionados tendrán que ser pacientes y esperar su regreso en la etapa más importante del torneo. El verdadero impacto de Laureano se sentirá en el Round Robin, donde cada partido es vital para la clasificación a la final. Su plan de regresar a la acción en ese momento clave es una señal de que está pensando en el éxito a largo plazo de su equipo, en lugar de buscar protagonismo en la fase inicial.

La importancia de la planificación en el béisbol moderno

Ramón Laureano ha demostrado ser no solo un gran jugador, sino también un estratega inteligente que sabe cómo manejar su carrera. Su decisión de jugar solo 15 o 20 partidos en la fase regular y luego tomar un descanso es un reflejo de cómo los jugadores de élite gestionan sus esfuerzos en las ligas invernales para maximizar su rendimiento.

Para los Leones del Escogido, contar con Laureano en el momento más crucial del torneo podría ser la clave para aspirar al campeonato. Su presencia en el equipo, aunque limitada al principio, es una promesa de éxito futuro, siempre y cuando el equipo logre llegar a las fases decisivas. Ramón Laureano no solo está listo para jugar, está listo para ganar.