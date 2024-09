La Serie de Titanes, el esperado enfrentamiento entre los eternos rivales del béisbol dominicano, Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas, está lejos de ser una realidad segura a pesar de los esfuerzos por repetir el éxito de su primera edición. A pocas semanas de su programado arranque en noviembre, un nuevo conflicto amenaza con empañar este evento que promete llenar de orgullo a la comunidad dominicana en Nueva York. Aunque el acuerdo parecía estar en su fase final, la exigencia de una nueva cláusula por parte del empresario Félix Cabrera ha generado un “tranque” entre los organizadores y el equipo del Licey.

La cláusula en cuestión estipula que si uno de los juegos es suspendido por razones climatológicas, como lluvia o nieve, se debería reprogramar el encuentro dentro de los siguientes 11 meses. Esta condición, planteada como una medida de seguridad para asegurar la realización del evento, ha generado una fuerte oposición por parte de Ricardo Ravelo, presidente del Licey, quien considera que esta no es una opción viable.

¿Es Justa la Cláusula o un Simple Retraso Táctico?

Desde una perspectiva analítica, este conflicto pone de manifiesto las complejidades de la organización de eventos deportivos internacionales, especialmente en contextos donde factores externos como el clima juegan un rol crucial. Félix Cabrera, con experiencia previa en la gestión de eventos de alto nivel, argumenta que la cláusula es una medida de precaución para proteger tanto a los equipos como a los aficionados de posibles cancelaciones debido a inclemencias del tiempo. Sin embargo, desde la visión de Ravelo, parece más una estrategia dilatoria que busca presionar al Licey para aceptar condiciones menos favorables.

El trasfondo de este conflicto refleja una tensión histórica entre los organizadores y los equipos. Según Ravelo, “cada vez que se le concede algo a Cabrera, surge una nueva exigencia”, lo que ha llevado al equipo azul a una postura de resistencia ante lo que consideran demandas excesivas. Para Ravelo, la solución está clara: contratar un seguro, como se ha hecho en otras ocasiones, para cubrir cualquier eventualidad climática. Esta propuesta, que parece razonable, ha sido desestimada por Cabrera, quien insiste en mantener la cláusula de reprogramación.

¿Quién Sale Perdiendo?

El mayor riesgo en este conflicto no lo asumen los equipos ni los organizadores, sino los aficionados. La comunidad dominicana en Nueva York espera con ansias este evento, una oportunidad única para ver a sus equipos en acción fuera del país. La suspensión de la Serie de Titanes, o su posible aplazamiento, generaría una gran decepción entre los fanáticos, quienes ya han demostrado su apoyo masivo en la edición anterior.

A pesar de las disputas internas, la expectativa en torno a la Serie de Titanes es enorme. No solo se trata de un espectáculo deportivo, sino de un evento cultural que refuerza los lazos entre la diáspora dominicana y su país de origen. Los ingresos proyectados son considerables: US$700 mil para cada equipo, casi el doble de lo recibido en 2023, y un millón de dólares que se repartirán entre la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) y los demás equipos del campeonato.

¿El Final del Conflicto?

En la encrucijada actual, el futuro de la Serie de Titanes pende de un hilo. Tanto Licey como Águilas tienen mucho que ganar, no solo económicamente, sino también en términos de exposición y prestigio internacional. No obstante, si el conflicto no se resuelve pronto, el evento podría verse afectado de forma irreparable. Ravelo y Cabrera deben encontrar un punto de acuerdo que permita asegurar la celebración de los partidos y mantener el compromiso con los aficionados.

El conflicto en torno a la cláusula de reprogramación es solo el último capítulo en una serie de negociaciones que han sido tensas desde el inicio. Con el reloj corriendo, las partes deben decidir si priorizan los intereses económicos y personales o si, por el contrario, anteponen el bienestar de los equipos y los aficionados. Lo que está claro es que la Serie de Titanes tiene el potencial de ser un evento inolvidable, siempre y cuando las disputas internas no lo arruinen.

¿Qué Nos Depara el Futuro?

Si bien el camino para la Serie de Titanes 2024 está plagado de obstáculos, aún hay esperanza de que se logre un acuerdo. Con las sumas de dinero y el prestigio internacional en juego, tanto Licey como Águilas tienen un fuerte incentivo para resolver sus diferencias y asegurarse de que los partidos se lleven a cabo según lo previsto. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es: ¿a qué costo? ¿Cuántas concesiones más estarán dispuestos a hacer los equipos antes de que su paciencia se agote?

En última instancia, la resolución de este conflicto dependerá de la capacidad de los involucrados para poner a un lado sus diferencias y encontrar un terreno común. De lo contrario, el sueño de una Serie de Titanes exitosa en Nueva York podría desmoronarse, dejando a todos los involucrados, especialmente a los aficionados, con un amargo sabor de derrota.