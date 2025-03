Cuándo regresará Giancarlo Stanton a los Yankees El toletero sigue lidiando con lesiones en los codos y una recuperación incierta.

Los New York Yankees han tenido un inicio de temporada complicado debido a una serie de lesiones que han afectado significativamente su plantilla. Una de las más preocupantes es la de Giancarlo Stanton, quien ha estado lidiando con problemas severos en ambos codos y una lesión en la pantorrilla. Aunque no hay una fecha exacta para su regreso, recientes reportes indican que podría estar de vuelta para finales de mayo.

Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo un factor clave en su recuperación. A pesar de los múltiples tratamientos a los que se ha sometido, incluyendo inyecciones de plasma rico en plaquetas (PRP) para reducir la inflamación, Stanton ha reconocido que aún siente dolor al intentar realizar actividades de béisbol.

Una recuperación llena de dudas

El ex MVP de la Liga Nacional dejó en claro que no tiene certeza sobre cuándo podrá volver a jugar, e incluso expresó que aún no puede realizar swings sin molestias. Esto ha generado preocupación dentro del equipo, ya que, si bien Stanton espera evitar una cirugía, la opción sigue sobre la mesa si no se logra una mejoría en las próximas semanas.

Los Yankees han tenido que hacer ajustes en su alineación para compensar la ausencia de Stanton. Inicialmente, Everson Pereira parecía una opción viable para ocupar el puesto de bateador designado, especialmente después de su buen desempeño en el spring training, donde bateó .350 con dos cuadrangulares en 20 turnos. Sin embargo, la decisión del equipo de enviarlo a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre ha sorprendido a muchos y ha dejado un vacío en la alineación.

Opciones para sustituir a Stanton

Con Stanton fuera, los Yankees han optado por un enfoque de comité para el puesto de bateador designado. Entre las opciones que se manejan están:

Ben Rice y J.C. Escarra, quienes podrían ver acción contra lanzadores derechos.

Dom Smith, un invitado fuera del roster que también ha sido considerado para el puesto.

Oswaldo Cabrera, quien podría asumir el rol frente a lanzadores zurdos.

Esta estrategia de rotación no es la ideal para un equipo con aspiraciones de campeonato, pero los Yankees confían en que podrán mantenerse competitivos hasta que Stanton esté en condiciones de regresar.

Los Yankees, golpeados por las lesiones

Stanton no es el único jugador clave que los Yankees han perdido por lesión. La franquicia recibió otro golpe devastador cuando se confirmó que su as del pitcheo, Gerrit Cole, deberá someterse a una cirugía Tommy John, lo que lo dejará fuera por toda la temporada 2025. Con estas bajas, el equipo dirigido por Aaron Boone se enfrenta a un desafío importante para mantenerse en la lucha en la competitiva División Este de la Liga Americana.

A pesar de las adversidades, Boone mantiene el optimismo y espera que los tratamientos de Stanton aceleren su recuperación. “Estamos esperando que estas terapias funcionen y podamos tenerlo de vuelta lo antes posible”, comentó el manager, aunque evitó dar una fecha específica para su regreso a las actividades de béisbol.

¿Podrá Stanton recuperar su mejor versión?

Uno de los grandes interrogantes es si Giancarlo Stanton podrá volver a ser el jugador dominante que fue en el pasado. En la última postemporada, su bate fue crucial para que los Yankees llegaran a la Serie Mundial por primera vez desde 2009, y su presencia en la alineación es clave para las aspiraciones del equipo.

Sin embargo, las constantes lesiones han sido un problema recurrente en su carrera. Desde que llegó a los Yankees en 2018, Stanton ha batallado con problemas físicos que le han impedido jugar una temporada completa sin interrupciones. En 2024, logró mantenerse relativamente saludable y tuvo una destacada actuación en los playoffs, lo que hace que su ausencia en este inicio de temporada sea aún más preocupante.

Si logra volver en mayo y recuperar su ritmo ofensivo, los Yankees podrían recibir un impulso importante en la lucha por la postemporada. Pero si las complicaciones continúan, el equipo podría verse obligado a buscar alternativas a largo plazo para reforzar su alineación.

Los Yankees han iniciado la temporada con serios problemas en su roster debido a las lesiones de figuras clave como Giancarlo Stanton y Gerrit Cole. Mientras el equipo busca soluciones temporales, la incertidumbre sobre la recuperación de Stanton sigue siendo un tema de preocupación.

El mes de mayo podría marcar el regreso del toletero, pero todo dependerá de cómo evolucione su condición en las próximas semanas.