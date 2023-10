¿Cuándo se darán los detalles finales de la serie Águilas vs Tigres en Citi Field? Te damos la fecha de la rueda de prensa esperada, donde se conocerán detalles especiales del evento inédito que se espera sea todo un éxito.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En noviembre, es todo un éxito lo que viene en materia de béisbol, ya que, sin duda La serie de Los Titanes del Caribe, se ha convertido en un tema obligatorio para los amantes del béisbol y sobre todo, para la diáspora que vive a la expectación del evento que llevará, la más acérrima rivalidad de LIDOM a playas extranjeras.

Miles de dominicanos, cuestionan los detalles del evento, sin embargo, ya se dieron augurios de lo que va a pasar y cuando se publicarán los mismos.

Teniendo como escenario un estadio de la ciudad de New York, el Citi Field, hogar de Mets de New York, lo más lógico es esperar la definición de lo que pasa en MLB, aun, cuando no existen equipos de New York involucrados en esta postemporada.

¿Cuándo tendremos los detalles?

Los detalles de este importante y tan esperado evento, serán dados el jueves 12 de octubre, en horario 12 del medio día, en la 41 seaver WY, Queens, NY 11368, USA, en el Citi Field.

Detalles de acreditación, logística y demás, serán detallados con aproximadamente un mes de antelación, para que los amantes del juego realicen con tiempo sus ajustes, para visitar el Citi Fiel, en ocasión del Gran evento.

Sin duda, LIDOM logra una interesante innovación junto con los ejecutivos del evento, para llevar su marca más allá del mar caribe y demás límites de República Dominicana.