David Ortiz está haciendo todo lo posible para que Juan Soto firme con los Medias Rojas

Mientras

Juan Soto busca su próximo equipo

en la agencia libre, los

Medias Rojas de Boston han sido considerados un serio pretendiente

. Entre los puntos fuertes de los Medias Rojas está la influencia de la leyenda de la franquicia

David Ortiz

.

Big Papi está reclutando a Soto con fuerza y ​​la propuesta general de Boston al bateador ha tenido un impacto . A su vez, los Red Sox se han unido a los Mets como favoritos para quedarse con Soto, mientras que los Toronto Blue Jays y los New York Yankees han bajado posiciones en la carrera, según Randy Miller de NJ.com.=

“Creo que todo se decidirá entre los Red Sox y los Mets”, dijo Miller. “Por lo que he escuchado, Big Papi está jugando un papel en esto y está reclutando a Soto con fuerza. Escuché que [Soto] estaba muy impresionado con los Red Sox y los Red Sox le están diciendo a Soto que van a traer un par de jugadores adicionales además de él”.

“Creo que los Yankees, por lo que he oído, claramente lo valoran. Pero no creo que los Yankees vayan a ofrecer 600 millones de dólares. He oído que los Yankees probablemente llegarán a los 550 millones de dólares”.

Boston ha sido objeto de escrutinio por su falta de inversión después de haber traspasado a Mookie Betts en lugar de extender su contrato. Recontrataron a Rafael Devers, pero Xander Bogaerts se fue como agente libre. Y en cuanto a sus mayores fichajes como agentes libres últimamente, Lucas Giolito y Trevor Story se han visto perjudicados por lesiones.

De todas formas, firmar a Juan Soto con un contrato a largo plazo prácticamente borraría todos los pecados pasados ​​de los Medias Rojas. Con tan solo 26 años, Soto ya ha sido nombrado Bate de Plata, cuatro veces All-Star y ganó una Serie Mundial. Tiene un promedio de bateo de .285 con 201 jonrones, 592 carreras impulsadas y 57 bases robadas. Soto también es un jugador de élite en conseguir bases por bolas, ya que tomó una base libre 769 veces en su carrera.

Los Red Sox no han llegado a los playoffs en las últimas tres temporadas después de llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2021. Agregar a Juan Soto a la mezcla sin duda acercaría mucho más a Boston a ser contendientes a la Serie Mundial. David Ortiz está haciendo todo lo posible para que se concrete la unión.