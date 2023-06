David Ortiz habló sin tapujos sobre la pelota de la República Dominicana En una larga conversación en el podcast Abriendo el Juego, el Big Papi fue franco sobre diversos temas del béisbol de su patria.

En una entrevista imperdible con la gente del podcast Abriendo el Juego, David Ortiz abrió su corazón más de 2 horas para darle tratamiento a diversos temas con la jocosidad y la alegría que lo caracterizan. Habló de múltiples cuestiones desde varios puntos de vista, pero uno de los asuntos en los que más se explayó fue en el de la pelota invernal dominicana.

Aunque muy pocos lo recuerden o lo tengan en cuenta, el Big Papi fue un asiduo jugador de béisbol en su patria. Incluso, cuando ya era una figura consagrada en las Grandes Ligas siguió acudiendo en la última época del año a su tierra de nacimiento. Por eso, puede charlar con propiedad no sólo del pasado, sino también hacer analogías del presente.

Hablando claro

Tras reconocer que es un escogidista de corazón y que lo será toda la vida, el hoy miembro del Salón de la Fama de Cooperstown aclaró que siente respeto y aprecio por el resto de las divisas de la liga local. En ese momento evocó las veces que representó al país en la Serie del Caribe: “Como ustedes sabrán yo fui a la Serie del Caribe tanto con los Tigres del Licey como con las Águilas Cibaeñas, y no fui con los demás equipos porque no me tocó en esos tiempos, pero yo siempre he sido un tipo que cuando se hablaba de representar a la patria decía presente”.

Tras esa aclaratoria, Ortiz pasó a criticar lo que sucede actualmente con algunos beisbolistas criollos respecto a su asistencia al clásico de la pelota caribeña: “Hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo y es con el juidero (polémica) que hay hoy en día cuando toca ir a la Serie del Caribe. Dique ‘yo no voy, que esto, que lo otro’, esa vaina tienen que tumbarla. Oye, qué es lo que pasa ahí, esa guerra (las rivalidades entre clubes) debe existir porque es lo que le pone picante a la competencia, pero ya cuando tú das ese paso de que ‘yo no voy a ir’, eso ya pasa a ser personal y el fanático no se merece eso. Ustedes tienen que dejar de pensar en ustedes y pensar en el fanático”.

David también opinó acerca del draft de nativos, concretamente sobre la situación que se presentó entre Vladimir Guerrero Jr. y los Leones del Escogido, misma en la cual el hoy primera base de los Azulejos de Toronto quería estar disponible para jugar con cualquier organización.

“A los peloteros en estos tiempos lo que les conviene es estar en la candela, para tú llegar ready allí (al Spring Training de MLB). Mientras más tú juegas más ready tú llegas allí. La Serie del Caribe, el Round Robin y toda esa vaina al pelotero le conviene porque eso es lo que más te va acercando a ti al punto en el que tú quieres llegar a los entrenamientos”. Afirmó un Ortiz que a su vez manifestó que él también se hubiera puesto disponible en el draft si le hubiera tocado en su momento.