El viernes en la noche fue el debut del dominicano Orelvis Martínez, empezando con buen pie su inicio en las Grandes Ligas. Con un hit de Martínez fue la culminación de un período de casi tres días y medio de espera, luego de haber sido activado por los Azulejos el martes. Cuando Martínez se reportó al equipo, el manager de los Azulejos, John Schneider, se sentó con él y le señaló el partido del viernes, indicándole que ese día haría su debut.

“Es un privilegio”, expresó Martínez. “Es un privilegio estar aquí con mi familia, jugando en el mismo terreno que jugadores como José Ramírez. Es una gran sensación”.

A apenas dos días después de llegar a las mayores en Grandes Ligas, Orelvis Martínez, prospecto 68 de MLB para 2024 y el segundo mejor de Toronto Blue Jays, ha recibido una suspensión de 80 partidos por violar la política de uso de sustancias para mejorar el rendimiento de Grandes Ligas. En un comunicado hecho público por la Asociación de Jugadores de MLB (MLBPA por sus siglas en inglés), Martínez explicó las circunstancias en las que se dio su positivo y admitió el uso de un medicamento que contiene la sustancia por la cual ha sido suspendido.

The Major League Baseball Players Association issued the following statement on behalf of Orelvis Martinez: pic.twitter.com/67MIRF4T2k

— MLBPA Communications (@MLBPA_News) June 23, 2024