Deivi García y la frustracción del fanático de Nueva York con la incompetencia de los Yankees Una vez considerado uno de los mejores talentos del béisbol, García fue designado para asignación por los Bombarderos del Bronx el lunes antes de que los Medias Blancas lo reclamaran ayer.

Los fanáticos de los Yankees se sienten frustrados y apuntan al caso de Luis Severino mientras el club pierde al ex Top 100 prospecto de pitcheo Deivi García ante los Medias Blancas.

Los Yankees de Nueva York parecían haber adquirido una verdadera joya cuando firmaron a Deivi García en 2015. Ocho años después, el antiguo prospecto del Top 100 ahora se ha ido, sin producir ningún retorno.

Promocionado como un futuro as del club en un momento, García ha estado luchando por un tiempo, incluso en las ligas menores. Desde que hizo su debut en la MLB durante la temporada 2020 acortada por COVID, García ha lanzado 48.1 entradas en total, registrando un récord de 3-4 y una efectividad de 4.84.

La temporada cancelada de ligas menores de 2020 puede haber afectado el desarrollo de García, ya que fue trasladado a las ligas mayores para mantener su progreso. Todos vieron su potencial ese año, ya que García registró una efectividad de 4.98 en seis aperturas.

Sin embargo, 2021 pintó una imagen diferente. Luchó por causar una buena impresión, hizo solo dos aperturas y permitió seis carreras limpias en 8 ½ entradas. El año pasado, compiló una efectividad de 6.89 entre Triple-A Scranton/Wilkes-Barre y Double-A Somerset.

Esta temporada, el jugador de 24 años tiene una efectividad de 5.67 y una tasa de bases por bolas del 14.6% en 28 apariciones en Triple-A. García lanzó en solo dos juegos de Grandes Ligas, permitió una carrera y cuatro hits, ponchó a tres y dio cuatro bases por bolas.

Con Luis Severino teniendo, como describió el miércoles, “la peor temporada de su carrera”, los fanáticos de los Yankees han estado anhelando un lanzallamas confiable.

Ahora que uno de sus antiguos mejores prospectos se ha ido, los seguidores no pudieron resistirse a lanzar una indirecta a Severino en apuros. También dirigieron sus críticas a la dirección del club, preguntándose cómo un talento de alto potencial como Deivi García podría sufrir una caída tan sustancial en los niveles de rendimiento.

Los Yankees no proporcionaron el entrenamiento adecuado a Deivi García, dijo un ex receptor del club cuando los Medias Blancas se abalanzaron sobre él. El ex receptor de los Yankees de Nueva York, Erik Kratz, se hizo eco del mismo sentimiento que muchos fanáticos, diciendo que el club no le proporcionó a Deivi García el plan de desarrollo y entrenamiento adecuado.

Vio el debut de Deivi García y cree que los Yankees no tenían el entrenador adecuado disponible para él. Los Medias Blancas, que han tenido una temporada terrible por decir lo menos, han enviado a García a Triple-A Charlotte.

No está claro qué planes tienen reservados para García, pero se espera que experimenten para decidir qué rol futuro desempeñará en su bullpen.