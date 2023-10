Documental de Shohei Ohtani saldrá al aire antes de que el nipón llegue a la agencia libre El fenómeno valorado en 600.000.000 de dólares marcará otro hecho sin precedente en la historia de la MLB, al llevarse la Shoheimanía a un nivel médiatico jamás visto en el béisbol.

11/10/2023 · 09:41 AM

La estrella japonesa de Los Angeles Angels, Shohei Ohtani, tendrá un documental titulado “Shohei Ohtani: Beyond the Dream” sobre su vida, lanzado en ESPN+ el 17 de noviembre. La estrella bidireccional ha tenido una temporada fenomenal para el equipo de Los Ángeles este año, a pesar de que el equipo no logró llegar a la postemporada. Ohtani entrará en la agencia libre y, según se informa, se prevé que consiga un contrato por valor de 600 millones de dólares durante la temporada baja, y ese es exactamente el período de tiempo en el que está previsto que se estrene el documental.

Habiendo firmado con los Angelinos antes de la temporada 2018 después de mudarse desde Japón, Ohtani firmó una extensión de contrato por un año y $ 30 millones a principios de 2023, pero se negó a extender más. Es considerado el jugador más valioso del mundo gracias a su destreza bidireccional, lo que deja a los equipos dando vueltas en busca de su firma mientras todos continúan adivinando dónde irá a parar.

El documental es una serie en profundidad que ofrece una mirada introspectiva a los primeros años del fenómeno japonés en Japón hasta su carrera en la MLB. Contará con varias entrevistas de Ohtani, así como de los jugadores, entrenadores, directivos y mentores que han inspirado al jugador estrella. Hablando después de que se anunciara la fecha de estreno del documental el 17 de noviembre, Ohtani dijo:

“Estoy agradecido por la oportunidad de compartir mi viaje en este documental… Espero que este documental sea un testimonio de la importancia de la resiliencia, la pasión y la confianza en uno mismo en la búsqueda de la excelencia”.

La inminente agencia libre de Shohei Ohtani en la MLB sigue siendo noticia

Los Angelinos de Los Ángeles están a punto de perder al que posiblemente sea el mejor jugador de su equipo y de la MLB , Shohei Ohtani . La estrella japonesa fue uno de los favoritos para el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana y todavía lo es, a pesar de perderse gran parte de la temporada debido a una lesión.

Su inminente agencia libre ha sido tema de mucha discusión entre los analistas, siendo equipos como los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York el destino más probable. Sin embargo, el analista de Nueva York John Harper del SNY cree que es poco probable que los Yankees causen sensación por Ohtani, ya que la oferta por su firma probablemente comenzará en alrededor de $400 millones.

Sin precedentes.