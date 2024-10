Una batalla inolvidable en Cleveland: Los Guardians remontan y vencen a los Yankees en un épico Juego 3 de la ALCS.

El béisbol de octubre es, sin duda, un espectáculo impredecible, y el Juego 3 entre los Yankees y los Guardians en la Serie de Campeonato de la Liga Americana fue la prueba perfecta de ello. Un encuentro que, por siete entradas, parecía seguir un guion tradicional, terminó siendo una montaña rusa de emociones, giros inesperados y momentos icónicos que quedarán grabados en la memoria de los fanáticos del béisbol.

Desde el inicio, los Guardians implementaron su fórmula clásica de la temporada: lanzar de manera sólida y aprovechar los momentos clave. El veterano Matthew Boyd ofreció cinco entradas de calidad, permitiendo solo una carrera y manteniendo a raya a una de las ofensivas más temibles del béisbol. Mientras tanto, Kyle Manzardo, el joven sensación de Cleveland, conectaba un cuadrangular de dos carreras en la tercera entrada para darle a su equipo una temprana ventaja.

Por otro lado, los Yankees intentaban, como tantas veces lo han hecho, inclinar la balanza con su artillería pesada. Aunque la noche avanzaba con cierta tranquilidad, todo cambió cuando Juan Soto negoció un boleto en la octava entrada. Esto trajo al plato a Aaron Judge, el toletero insignia de Nueva York, y con él llegó el primer momento de caos.

El momento de Judge y Stanton: ¿Los Yankees estaban destinados a ganar?

Con Emmanuel Clase, el mejor cerrador de las Grandes Ligas, en la lomita, parecía que los Guardians controlarían la situación, pero Judge tenía otros planes. Con dos strikes en su cuenta, conectó un misil que apenas superó la barda del jardín derecho, empatando el juego y desatando la incredulidad en Cleveland. No contentos con eso, Giancarlo Stanton, en el siguiente turno, castigó a Clase con otro jonrón monumental que puso a los Yankees al frente. La remontada neoyorquina parecía consolidada, y el Juego 3, ganado.

Pero si algo han demostrado los Guardians a lo largo de la temporada es que nunca se rinden. El juego, que había estado bajo control por parte de Cleveland, se les escapaba entre los dedos, pero no estaban dispuestos a dejar que los Yankees se alejaran con la victoria sin una última batalla.

El despertar de Noel y el regreso inesperado de los Guardians

Con dos outs en la novena entrada y el marcador en contra, Jhonkensy Noel, quien había tenido una segunda mitad de temporada apagada, fue llamado para un último intento de salvar el partido. La lógica dictaba que Noel, lejos de su mejor forma, no representaba una amenaza real. Sin embargo, la narrativa cambió en un instante. En el segundo lanzamiento que vio, Noel desató todo su poder con un imponente cuadrangular, empatando el juego y devolviendo la esperanza a Cleveland.

Jhonkensy "Big Christmas" Noel hit 13 HR in his first 45 career games after being called up at the end of June

but from August 31 thru the end of the regular season, he hit .113/.175/.189 with 0 HR and was 1-15 in October

then he did this: pic.twitter.com/nzHgCkZCix https://t.co/RMDYgBUAw0

— Céspedes Family BBQ (@CespedesBBQ) October 18, 2024