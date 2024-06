Dominicano Mel Rojas Jr. amenaza liderato de cuadrangulares en Corea El dominicano que juega para KT Wiz se encuentra en la segunda posición de la liga con 19 cuadrangulares.

El dominicano Mel Rojas Jr. sigue quemando con el bate en la liga Coreana, tras su carrera terminar en Estados Unidos, en 2017, se fue a Corea donde la reencauzó sus logros. El jardinero de 34 años actualmente juega para el equipo de KT Wiz en la liga surcoreana y anoche encarrilo su jonrón número 19 de la campaña.

El bateador ambidiestro, que se encuentra en la 2 posición de la liga en jonrones, tiene un poderoso promedio de .320, con un OPS de 1.011, colocándose también en segundo lugar de la liga. Además, Lleva 62 carreras empujadas y 21 dobletes.

Rojas regresó a Corea del Sur tras un paso gris por Japón (2021-2022) y México (2023), donde pasó por tres equipos y fue dejado libre por dos el verano pasado. Con el Licey el invierno último recuperó el crédito ante los asiáticos, que le garantizaron US$900 mil más incentivos.

Mel Rojas es un bateador de suma importancia en el equipo que se mantiene en puestos bajos de la tabla de posiciones en la liga Coreana. Además, posee la capacidad de adaptarse a las necesidades de su Coach, En 10 juegos como primer bate, Rojas bateó con un sólido promedio de .390/.468/.659 con dos jonrones y 11 carreras impulsadas. En esos 10 juegos, los Wiz ganaron siete de ellos.

“Siempre les dije que no me importaba. Podía batear desde cualquier lugar de la alineación”, dijo Rojas a la Agencia de Noticias Yonhap, antes de hacer su séptima apertura consecutiva como primer bate contra los Doosan Bears en el Estadio de Béisbol de Jamsil en Seúl. “Simplemente, haría mi trabajo desde cualquier lugar de la alineación que me pusieran. No tengo ningún problema”. Rojas dijo que ni siquiera ha estado en su mejor nivel esta temporada. Ese es un pensamiento aterrador para los lanzadores rivales.

“Me conozco mejor que nadie. Sé que he tenido partidos realmente buenos, pero también he tenido partidos realmente malos”, dijo. “He estado consiguiendo mis hits y, de vez en cuando, jonrones. Pero siento que puedo hacerlo mucho mejor de lo que lo he estado haciendo. Pero también hay que darle crédito a los lanzadores. Realmente están pintando las esquinas”.