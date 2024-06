Ya es oficial. J.J. Redick es el nuevo entrenador jefe de Los Angeles Lakers. El exjugador ha firmado un contrato por cuatro temporadas y ya está trabajando en la conformación de su cuerpo técnico. Se estima que su salario rondará los 8 millones de dólares por temporada.

Adrian Wojnarowski de ESPN informa que Rob Pelinka, gerente general de los Lakers, decidió finalmente por Redick debido a su «conexión con los jugadores y su elevado coeficiente intelectual». Sin embargo, Wojnarowski destaca la necesidad de rodear a Redick con un equipo de entrenadores experimentados para facilitar su curva de aprendizaje. Redick no tiene experiencia previa entrenando equipos más allá del conjunto de su hijo en Nueva York.

La búsqueda del nuevo entrenador de los Lakers ha sido intensa, y Redick siempre fue uno de los favoritos. Su posición se vio amenazada cuando Dan Hurley emergió como un fuerte candidato deseado por la franquicia californiana. Hurley, sin embargo, rechazó la oferta de 70 millones de dólares por seis años. Además de Redick y Hurley, otro nombre que sonó con insistencia fue el de James Borrego.

Con la contratación de Redick, quedan solo dos equipos sin entrenador jefe en la NBA: Cleveland Cavaliers y Detroit Pistons. Los Cavaliers han estado evaluando varios candidatos, incluyendo a J.B. Bickerstaff, mientras que los Pistons han expresado interés en asistentes como Sean Sweeney de los Dallas Mavericks y Micah Nori de los Minnesota Timberwolves.

ESPN Sources: JJ Redick has agreed on a four-year contract to become the next coach of the Los Angeles Lakers. Rob Pelinka offered job this morning and Redick’s started working on a staff to surround himself with experience. pic.twitter.com/G66eVFRALp

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2024