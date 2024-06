Luka Doncic ha mantenido su silencio hasta el último momento, pero todo indica que finalmente se presentará al torneo preolímpico con Eslovenia. Desde que se convirtió en profesional de manera definitiva, el base no ha faltado a un solo verano con su selección. Este año no será la excepción, a pesar de la extensa temporada que ha tenido con los Dallas Mavericks.

Nico Harrison, presidente de operaciones del equipo texano, lo explicó en su rueda de prensa de cierre de temporada: «Es una de las cosas que más disfruta. Mientras pueda andar, creo que acudirá». Las dudas sobre su participación en el clasificatorio se debían a la serie de problemas físicos que Doncic ha enfrentado durante los playoffs. Ha sufrido molestias en tobillos, pantorrillas, rodillas y un golpe en las costillas que le obligó a jugar infiltrado desde el segundo partido de las finales contra Boston.

