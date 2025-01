El elegido por el Escogido de Dominicana para abrir la Serie del Caribe 2025 Brooks Hall, el derecho estadounidense, enfrentará a los Cardenales de Lara en el primer partido del torneo en Mexicali.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Leones del Escogido están listos para su debut en la Serie del Caribe 2025, y el encargado de abrir el torneo para la escuadra dominicana será el experimentado derecho Brooks Hall. El lanzador, quien llega como refuerzo desde los Tigres del Licey, tendrá la responsabilidad de iniciar el camino de los escarlatas ante los Cardenales de Lara de Venezuela.

El partido inaugural se jugará este viernes 31 de enero a las 5:30 p.m. (hora dominicana) en el Estadio El Nido de los Águilas de Mexicali. Será el primer desafío de los Leones en un torneo donde buscarán conquistar su quinta corona caribeña.

Brooks Hall: Un abridor con experiencia en la Serie del Caribe

A sus 34 años, Hall es un lanzador con recorrido tanto en el béisbol invernal dominicano como en la Serie del Caribe. En la edición pasada del torneo, representó a los Tigres del Licey, y ahora vestirá los colores del Escogido con la misión de dar una salida sólida en su debut.

Su última aparición en el béisbol dominicano fue el pasado 25 de enero, cuando lanzó dos entradas en la final del campeonato de la LIDOM. En ese encuentro, permitió tres hits y dos carreras limpias, demostrando control y capacidad para enfrentar alineaciones de alto nivel.

Hall se caracteriza por su habilidad para lanzar strikes, mantener el comando de sus pitcheos y utilizar su bola rápida y slider como principales armas en la lomita. Su experiencia en torneos de alto nivel le otorga una ventaja en juegos de gran presión como este.

Un duelo de lanzadores: Hall vs. Max Castillo

Enfrente, los Leones del Escogido se toparán con el abridor venezolano Max Castillo, un lanzador derecho de 25 años, que tuvo un sólido desempeño en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Castillo dejó récord de 6-2 con efectividad de 3.51 en 48.2 entradas, demostrando ser una pieza clave en la rotación de los Cardenales de Lara.

Castillo, además, cuenta con experiencia en las Grandes Ligas, habiendo lanzado en la MLB entre 2022 y 2023 con los Azulejos de Toronto y los Reales de Kansas City. Con un repertorio basado en una sinker efectiva y un cambio engañoso, buscará contener la ofensiva dominicana en este choque de apertura.

La rotación del Escogido en la Serie del Caribe

El manager Albert Pujols ha estructurado una rotación sólida para enfrentar la exigente agenda del torneo. Junto a Brooks Hall, los Leones cuentan con nombres de peso como:

Esmil Rogers – Un veterano del béisbol invernal, conocido por su dominio y control en la lomita.

– Un veterano del béisbol invernal, conocido por su dominio y control en la lomita. Johnny Cueto – Una de las grandes figuras del pitcheo dominicano, con amplia trayectoria en MLB.

– Una de las grandes figuras del pitcheo dominicano, con amplia trayectoria en MLB. Emilio Vargas – Joven talento que ha mostrado gran capacidad en la liga invernal y en el béisbol internacional.

Esta combinación de experiencia y juventud le brinda al Escogido una rotación competitiva para luchar por el título caribeño.

El calendario del Escogido en la fase de grupos

Luego del choque ante Cardenales de Lara, los Leones del Escogido tendrán un calendario intenso en la fase de grupos del torneo:

📌 Sábado 1 de febrero – vs. Japan Breeze (Japón) – 4:30 p.m.

📌 Domingo 2 de febrero – vs. Charros de Jalisco (México) – 8:50 p.m.

📌 Lunes 3 de febrero – DESCANSO

📌 Martes 4 de febrero – vs. Indios de Mayagüez (Puerto Rico) – 5:30 p.m.

El equipo dominicano buscará un buen arranque para asegurar su pase a la siguiente fase y avanzar en su camino hacia la final.

¿Dónde ver los partidos del Escogido en la Serie del Caribe 2025?

Todos los encuentros de la Serie del Caribe serán transmitidos en vivo gracias a la cobertura del Grupo Telemicro y Adcio Media.

📺 Televisión: Digital 15

📻 Radio: Independencia FM y Ke Buena

Además, habrá cobertura especial con previas y análisis post-partido, con un equipo de comentaristas encabezado por Orlando Méndez, Santana Martínez, José Antonio Mena, Rafael Díaz, Fernando Ravelo, Ricardo Rodríguez y Junior Matrillé (desde Mexicali).

El reto del Escogido en México: Romper la mala racha

Históricamente, México no ha sido un territorio favorable para los Leones del Escogido en la Serie del Caribe. En sus participaciones anteriores en suelo azteca, el equipo no ha logrado conquistar el título. Sin embargo, esta vez llegan con un roster sólido y la determinación de cambiar la historia.

Con la dirección de Albert Pujols, la experiencia de jugadores como Robinson Canó, Esmil Rogers y Jeremy Peña, y el talento emergente en el roster, el Escogido tiene las armas para competir al más alto nivel.

El primer paso en ese camino será el duelo ante Cardenales de Lara, donde Brooks Hall buscará darle a los dominicanos un arranque ganador en el torneo.

¡Todo listo para la Serie del Caribe 2025! El Escogido inicia su lucha por la corona en Mexicali.