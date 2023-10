¿ES BUENA DECISIÓN ELEGIR UN GERENTE PARA EL CLÁSICO MUNDIAL 2026 EN ESTOS MOMENTOS? Una decisión con tres años de antelación, que puede ser cambiada por diversas circunstancias. Definir con tanto tiempo puede tener sus ventajas ¿Las tiene en este sentido?

07/10/2023

Juan Núñez, presidente de la Federación de Béisbol de República Dominicana, aprovechó el marco de la inauguración del Torneo de categorías formativas de la institución y la presencia del pelotero de Grandes Ligas, Nelson Cruz para anunciar una importante e imprecisa decisión: el gerente del equipo del Clásico Mundial para la versión 2026.

Si bien es cierto, que la preparación para cualquier evento, necesita planificación y antelación, me parece que lo realizado por Núñez Nepomuceno, no es la correcta.

Razones por la que le considero una mala decisión.

La primera razón, es que el mal resultado del equipo está muy fresco y es necesario analizar a profundidad los fallos en la estructura. Sin la misma, es imposible ya estar en una etapa de nombramiento que no puede bajo ninguna circunstancia ser la preceda el análisis. La segunda, tiene que ver con el tiempo ¿Cuántas acciones relevantes o hechos trascendentales pueden afectar el equipo dominicano y la decisión que se acaba de tomar?, es por esto, que esta decisión debió esperar, si ni siquiera Nelson, sabe donde estará en 2026, no era el momento ´para elegir la posición, ya que, Juan Núñez, también puede estar fuera para 2026. Tercera razón, no era el escenario indicado, ya que, en un evento infantil la noticia le restaría protagonismo al evento para el cual se habían reunidos. Sabiendo que la carrera de Nelson ya termina como beisbolista activo, era más preciso esperar otro momento, otro escenario.

Una designación, que trae una pregunta

Inmediatamente, los dominicanos empezaron a preguntarse ¿Esta designación trae a Rodney Linares incluido?

Y la pregunta tiene mucho sentido, en la mayoría d ellos casos en el caribe, la relación gerente mánager, se mantiene intacta por múltiples años, sin embargo, más que esto, la misma surge por una razón obvia: resultados.

Si como principal de una institución, te gustó el trabajo de un gerente, puede ser que estés complacido, cosa que no es de buen paneo en el papel y que es mucho peor para el caso de Linares.

Dominicana, quedó totalmente por debajo de su proyección en el pasado clásico, donde sufrió a manos de Venezuela y Puerto Rico, derrotas que evitaron su potencial avance.

Nelson Cruz y su futuro

Nelson Cruz, en estos momentos decide jugar algunos partidos en LIDOM, para despedirse de su amada liga y con Gigantes del Cibao, no obstante, todavía cree y espera, aportar para un equipo de Grandes Ligas la próxima temporada.

¿Está definido el futuro de Cruz en lo inmediato?, no, dependen de muchas variables que le rodean, por esto, no es sabio decidir cosas ¨Futuras¨, sobre una persona que todavía no ha decidido su futuro inmediato.

La decisión tomada, puede ser considerada una mala decisión y más que esto, una publicidad fallida, en un evento que tenía otro matiz.