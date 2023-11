Fernando Tatís Jr. volverá a jugar campocorto en MLB y se acerca su debut en LIDOM El debut de Fernando Tatís Jr. con las Estrellas Orientales está a la vuelta de la esquina y no se ha dejado de hablar de la posición que ocupará en el terreno de juego con el equipo verde. Su Padre asegura lo veremos como SS otra vez en Las Mayores.

Pese a que tras ser movido a los jardines en Las Mayores, Tatis Jr. que ganó Guante de Oro y Platino, se supo que jugará de torpedero en la pelota invernal, de lo cuál el manager del conjunto oriental habló una vez más.

Las Estrellas Orientales lo necesitan como Torpedero

Fernando Tatís padre explicó que el motivo de que juegue en las paradas cortas en LIDOM. El Niño estará jugando en los próximos días y tiene luz verde para participar en 20 encuentros en la liga dominicana.

Una de las razones según Tatís padre es que es el campocorto la necesidad del equipo de las Estrellas Orientales en este momento: “la posición de Junior es shortstop y él nos puede ayudar en cualquier posición pero las manera que él nos va a ayudar ahora mismo es si viene a jugar shortstop”.

El dirigente de los paquidermos también dijo que se dará el regreso de su hijo al campocorto en el Big Show. Indicó que Fernando Tatis Jr. volverá al campocorto también en las Grandes Ligas.

Entonces, ¿por qué la transición de campocorto a jardinero en MLB?

La estrella Fernando Tatis Jr. se destacó en su cambio de posición de campocorto a jardinero para los Padres esta temporada . Su habilidad para jugar en los jardines le dio a San Diego mucha flexibilidad para maniobrar con otros y le permitió al equipo usar su versatilidad a su favor.

Los Padres se convencieron de cierta teoría: Tatis, un campocorto deslumbrante pero a veces errático, podría ser excelente prácticamente en cualquier lugar del campo.

Fernando Tatis Jr., pasó el entrenamiento de primavera pasado preparándose, por primera vez, como jardinero de tiempo completo. Regresó el 20 de abril tras una suspensión de 80 juegos por esteroides. Desde entonces, su desempeño en todas las áreas lo ha impulsado por el largo camino hacia la redención.

De los 141 partidos que disputó esta temporada, jugó en 139 de ellos en los jardines y 137 en el jardín derecho. En el jardín derecho, acumuló 282 outs, 12 asistencias, una doble matanza y un porcentaje de fildeo de .980.

Tatis Jr. pasó la primera parte de su carrera en la posición de campocorto, pero debido a su lesión en 2022 y su suspensión, otros como Ha-Seong Kim dieron un paso al frente y el joven de 24 años fue trasladado a los jardines.

Tatis Jr. quisiera volver a su posición natural

El ex All-Star ha mejorado enormemente en su defensa en los jardines, como lo demostró la temporada pasada. Tatis tuvo un WAR Defensivo de 2.3, ubicándose en el cuarto lugar de la Liga Nacional.

Sin embargo, parece que quiere volver a su posición original en algún momento. Tatis Jr. sólo quiere ganar, por lo que permanecerá en los jardines si el equipo lo necesita, pero la persuasión de jugar en el cuadro puede ser demasiado para él.

“Me gustaría”, dijo Tatis, quien tiene contrato hasta 2034. “Me veo simplemente como un buen jugador de béisbol y puedo hacer los trabajos más difíciles”.

Tatís padre no duda de que su hijo volverá a su posición natural en algún momento, “Junior va a jugar su posición, sea el año que viene, el próximo o cualquier temporada, naturalmente ese es su posición, eso es lo que él sabe hacer, que se utilicen las habilidades de él para jugar en otra posición, te da versatilidad en un jugador y se hace más valioso todavía“.

El Niño está dispuesto a hacer lo necesario por el equipo

A medida que avanza la temporada baja, los Padres de San Diego tienen que tomar algunas decisiones importantes con respecto a cómo dan forma a su plantilla para la próxima temporada. El equipo se perdió la postemporada de manera decepcionante en 2023 y quieren asegurarse de que no vuelva a suceder lo mismo en 2024.

Algunas de esas decisiones incluyen dónde colocarán a sus jugadores en defensa durante el próximo año. El equipo ya movió piezas la temporada pasada para hacer espacio para sus fichajes de agentes libres. Pero este año parece que podríamos ver más de lo mismo de este equipo.

Los Padres necesitarán descubrir dónde se adapta mejor a ellos en el futuro y luego podrán construir su plantilla en consecuencia. San Diego valora la versatilidad, por lo que incluso saber que puede jugar en múltiples posiciones será enorme para ellos.

Tatis Jr. es una estrella por derecho propio y demostró a todos en la organización su voluntad de hacer lo que sea necesario . Esto será importante para el equipo en el futuro.

“Me gusta más el jardín derecho que el central”, dijo Tatis, quien ha hablado en el pasado sobre querer probarse a sí mismo en el jardín central. “Siento que el jardín derecho en Petco Park es mucho más grande que el jardín central. … Tengo más oportunidades de conseguir más bolas y siento que mi velocidad jugará mucho ahí fuera”.

Fernando Tatis padre insiste en que el jugador de 24 años de edad volverá a su posición natural en las Grandes Ligas, pues el jugar en los jardines fue una decisión por colaborar con el equipo: “esa es su posición (shortstop), los Padres de San Diego lo hayan utilizado en el right field para buscar la mejoría del equipo, como se trajo un shortstop bueno, obviamente se hizo el cambio Junior puede jugar en el right field, Bogaerts no puede jugar en el right field “.

Movimiento en la plantilla de San Diego provocaría el regreso de Tatis Jr. al shortstop

Se informa que los Padres podrían canjear a la ex estrella de los Medias Rojas, Xander Bogaerts.

Bogaerts firmó un contrato de 11 años y $280 millones ($25.45 millones de valor promedio anual) con los Padres de San Diego el invierno pasado durante las Reuniones de Invierno de las Grandes Ligas. En ese momento, parecía que se retiraría en el Oeste. Ahora, los problemas financieros de los Padres han puesto esa conclusión en peligro.

Con la posibilidad de Xander salir de los Padres, Tatis Jr. regresaría al cuadro interior. Aunque Bob Nightengale dijo que los frailes, si deciden mantener a Juan Soto, podrían incluso negociar también a Tatis Jr.:

“Si (los Padres) tienen que tomar algunas decisiones difíciles, dicen los gerentes generales, no les sorprendería ver a los Padres colgar al campocorto Xander Bogaerts y al jardinero Fernando Tatis Jr. en acuerdos creativos para evitar canjear a (Juan) Soto”, Bob Nightengale escribió el domingo en USA Today.

Bogaerts bateó .285 con 52 extrabases, incluidos 19 jonrones, 58 carreras impulsadas y un OPS de .790 (120 OPS+) en 155 juegos la temporada pasada. El producto de Aruba registró un útil -4 carreras defensivas salvadas y tres outs por encima del promedio como campocorto en San Diego.

Los Padres han sido una de las mayores decepciones de la liga. Sus esperanzas de mejoría en 2024 se ven impulsadas, en parte, por su defensa.

Tatis Jr. se ha hecho un nombre por sus espectaculares habilidades ofensivas, pero silenciosamente se está convirtiendo en uno de los mejores defensores de la liga. Veremos qué más nos tiene reservado en 2024.