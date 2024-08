El pasado 22 de agosto de 2024, Gerrit Cole, el as indiscutible de los New York Yankees, alcanzó un hito importante en su carrera al registrar su victoria número 150 en un enfrentamiento contra los Cleveland Guardians. Este logro no solo es significativo para Cole, sino que también lo coloca en un club exclusivo de lanzadores activos de la MLB, junto a figuras icónicas como Clayton Kershaw, Justin Verlander y Max Scherzer. Además, el partido fue especial para los Yankees, quienes lograron su primera blanqueada de un solo hit en 14 meses, destacando aún más la importancia de la actuación de Cole.

Un regreso triunfal para Gerrit Cole

La victoria número 150 de Gerrit Cole llega en un momento crucial de la temporada, después de que el lanzador enfrentara diversos desafíos, incluyendo una lesión en el codo que lo mantuvo fuera de juego durante una parte significativa del calendario. Sin embargo, su retorno al montículo ha sido espectacular, demostrando que aún tiene mucho que ofrecer. En este juego, Cole lanzó seis entradas sin permitir carreras, permitiendo solo un hit y ponchando a dos bateadores, con un total de 95 lanzamientos, 55 de los cuales fueron strikes.

La victoria por 6-0 sobre los Guardians también marcó la décima blanqueada de los Yankees en lo que va de la temporada, y la primera de un solo hit desde el juego perfecto de Domingo Germán el 28 de junio de 2023. Este rendimiento reafirma la capacidad de Cole para dominar en momentos clave y su importancia dentro de la rotación de los Yankees.

Momentos de controversia y recuperación

El juego no estuvo exento de momentos de tensión. Durante la segunda entrada, Cole fue penalizado por una infracción del reloj de lanzamiento, tras realizar un lanzamiento adicional de calentamiento. Este incidente, provocado por una aparente confusión entre el árbitro del plato, Derek Thomas, y el propio Cole, resultó en un conteo desventajoso que eventualmente llevó a una base por bolas para el primer bateador de los Guardians, Jhonkensy Noel. A pesar de este revés, Cole logró mantener la calma y entregar una actuación estelar, disipando cualquier duda sobre su capacidad para adaptarse a las nuevas reglas y superar los obstáculos.

A lo largo del partido, Cole también logró superar a Jim Palmer en la lista de ponches de todos los tiempos, alcanzando la posición 64 con un total de 2,213 ponches en su carrera. Este logro subraya la durabilidad y eficacia de Cole como uno de los lanzadores más consistentes de su generación.

Un historial estelar contra Cleveland

La actuación de Cole no solo fue significativa por el hito de las 150 victorias, sino también por su continua dominancia sobre los Cleveland Guardians. A lo largo de su carrera de 12 años en la MLB, Cole ha mantenido un impresionante récord de 11-2 contra Cleveland, con una efectividad de 2.59 en la temporada regular y un récord perfecto de 4-0 con una efectividad de 1.98 en la postemporada, tanto con los Yankees como con los Astros. Esta consistencia refuerza su reputación como un lanzador confiable en momentos de alta presión.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, no escatimó en elogios hacia Cole, sugiriendo que su trayectoria lo coloca en un camino que podría culminar en el Salón de la Fama. Boone también destacó las recientes actuaciones del cuerpo de lanzadores de los Yankees, señalando que el equipo está bien posicionado para competir en la recta final de la temporada.

Gerrit Cole: Unirse al club de los ases de la MLB

En una era donde las victorias de los lanzadores abridores son a menudo subestimadas, el logro de Gerrit Cole destaca como un testimonio de su durabilidad y habilidad. Con su victoria número 150, Cole se une a un grupo selecto de lanzadores activos que han alcanzado esta marca, incluyendo a Verlander, Scherzer y Kershaw. Cada uno de estos lanzadores ha dejado su huella en la historia reciente de la MLB, y Cole no es la excepción.

Cole logró su victoria número 150 en su 311ª apertura, lo que resalta su consistencia a lo largo de su carrera. A pesar de los desafíos, incluyendo su reciente lesión en el codo y la adaptación a las nuevas reglas del reloj de lanzamiento, Cole ha demostrado que sigue siendo una fuerza dominante en el montículo. Ahora, a casi 34 años, su logro lo coloca entre los 266 lanzadores en la historia de la MLB que han registrado al menos 150 victorias.

Mirando hacia el futuro: La trayectoria de Gerrit Cole

Con cinco victorias más, Cole se unirá a un grupo de 249 jugadores con 155 victorias. Si logra 15 victorias más para la próxima temporada, alcanzará las 170, una marca que lo colocaría junto a la leyenda de los Yankees, Ron Guidry, entre los 193 jugadores con más de 170 victorias en la historia de la MLB.

El hito de Gerrit Cole subraya su resistencia y fiabilidad como lanzador abridor. A medida que continúe su carrera, cada victoria adicional no solo fortalecerá su legado, sino que también consolidará su lugar como uno de los mejores lanzadores de su generación. Los Yankees, sin duda, se beneficiarán de su experiencia y liderazgo mientras buscan asegurar su lugar en la postemporada y, potencialmente, una carrera por el título de la Serie Mundial.

La victoria número 150 de Gerrit Cole no solo es un testimonio de su éxito personal, sino también una señal de que los Yankees tienen en sus filas a uno de los lanzadores más dominantes de la última década. Con su determinación y habilidad, Cole está destinado a seguir haciendo historia en el béisbol, y los aficionados de los Yankees pueden esperar muchas más victorias en el futuro.