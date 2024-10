Gerrit Cole: la gran víctima en derrota de los Yankees en Serie Mundial, el equipo le falló

Cole se enfrentó a la estrella de los Dodgers, Mookie Betts, con las bases llenas en el quinto inning. Betts

, lo que debería haber puesto fin a la entrada. Sin embargo, Cole no cubrió la base de primera base. El primera base Anthony Rizzo parecía haber esperado que Cole cubriera la base y no tocó la base. Betts estaba a salvo y Los Ángeles tomó el control a partir de ahí.

Cole mencionó después del juego que no estaba seguro de qué tan fuerte salió la pelota del bate de Betts. “Tomé un mal ángulo hacia la pelota. No estaba seguro de qué tan fuerte la golpeó. Para cuando la pelota me pasó, no estaba en posición de cubrir la primera base. Ninguno de los dos lo estaba”, dijo la estrella de los Yankees después de la derrota del Juego 5, a través de SNY.

Gerrit Cole, de los Yankees, reacciona a la derrota en la Serie Mundial ante los Dodgers

Gerrit Cole lanzó bastante bien a pesar del colapso en la quinta entrada. Terminó la noche con 108 lanzamientos en 6.2 entradas de trabajo. Permitió cuatro hits, cinco carreras sucias, dio cuatro bases por bolas y ponchó a seis. Cole abandonó el juego después de que los Yankees recuperaran la ventaja en la sexta.

Al final, la victoria no fue para los Bombarderos del Bronx. Gavin Lux empató el juego en la octava entrada con un elevado de sacrificio con las bases llenas. Y Betts le dio a Los Ángeles la ventaja definitiva poco después con un elevado de sacrificio con las bases llenas por su cuenta.

“Esto es lo peor que se puede hacer. Es la peor sensación que puedes tener”, dijo Cole después de la derrota , a través de SNY. “A veces tienes que seguir esforzándote para creer y darte una oportunidad. Sigues presionando y presionando, y al final, te quedas corto. Es brutal”.

Los Yankees siguen en busca de su esquivo campeonato número 28 de la Serie Mundial. Sin duda, será interesante ver cómo Nueva York mejora su plantel este invierno. En cualquier caso, la temporada baja de 2024 promete ser interesante para los ganadores del banderín de la Liga Americana.