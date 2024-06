El as de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole, volvió a lanzar en las grandes ligas tras pasar por las ligas menores para recuperarse de su lesión en el codo, en una salida corta este como debut en 2024.

Cole lanzó cuatro entradas, permitiendo tres hits, una base por bolas y dos carreras limpias y logró poner 5 K en su cuenta. Su bola rápida de cuatro costuras alcanzó un máximo de 97 mph, un toque más alto que su velocidad promedio de bola rápida de 96,7 mph en 2023.

Hizo 61 lanzamientos en cuatro entradas de béisbol de una carrera y luego regresó para la quinta. Permitió un sencillo en el primer lanzamiento a Cedric Mullins y su día terminó después de encajar 62 lanzamientos.

